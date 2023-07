EN DIRECT - Tour de France: suivez la 10e étape entre Vulcania et Issoire en live

On avait quitté les coureurs à la limite de l'apoplexie sur les terribles pentes du Puy-de-Dôme, on les retrouve (presque) frais et dispos, à Vulcania, après une journée de repos bien mérité.

Ce mardi, ne vous attendez pas à une nouvelle explication entre Pogacar et Vingegaard: sur le papier, c'est une étape taillée pour les baroudeurs.

10e étape du Tour de France 2023 © ASO

Une étape qui va partir pied au plancher avec l'ascension d'un col de 3e catégorie dès le départ, ce qui devrait permettre aux candidats à la fugue de s'échapper. Au total 4 cols de 3e catégorie et un col de 2e catégorie attendent les coureurs dans un parcours très vallonné. Départ de Vulcania à 13h05 et arrivée prévue à Issoire au bout de 167 km entre 17h20 et 17h44.

Une étape à suivre bien sûr sur RMC entre 14h et 18h mais aussi sur la radio digitale 100% Tour qui vous permettra de suivre le départ et la formation de l'échappée en direct. Le Tour de France est diffusé à la télévision sur Eurosport et France Télévisions.