Tour de France: le mot adorable laissé par Sagan à Marion Rousse pour Alaphilippe

Après l'arrivée de la 15e étape du Tour de France remportée ce dimanche par Jasper Philipsen au sprint, Peter Sagan a laissé un mot à Marion Rousse, adressé à Julian Alaphilippe, grand absent de cette édition.

Joie ou colère, Peter Sagan cache rarement ses sentiments et cela fait de lui une des (rares) véritables stars du peloton. Pas très en vue sur cette édition du Tour de France, le sprinteur slovaque était en interview dans Stade 2 sur France 3 dimanche soir, après la 15e étape remportée par Jasper Philipsen au sprint devant Wout van Aert. Remis difficilement d'un Covid qu'il a contracté juste avant l'épreuve, Sagan a eu une pensée pour Julian Alaphilippe.

Le mot de Sagan pour Alaphilippe, le 17 juillet 2022 © Capture écran France 3

"Peux-tu dire à Julien combien il me manque sur ce Tour de France?"

"J'ai un truc pour Marion, commence-t-il avant de sortir un petit papier à fleurs de sa poche pour le donner à Marion Rousse. Cela reste entre nous." Marion Rousse a dévoilé le message, écrit en français, à la caméra quelques minutes après sa sortie du plateau. On peut y lire des mots pour Julian Alaphilippe, grand absent de ce Tour de France: "S'il te plaît, peux-tu dire à Julien combien il me manque sur ce Tour de France? Merci beaucoup."

Le Français n'a pas été retenu par sa formation Quick-Step Alpha Vinyl pour la Grande Boucle. Le double champion du monde a été jugé insuffisamment remis de sa très lourde chute sur Liège-Bastogne-Liège et avait lui-même reconnu ne pas encore être à 100%. "L’absence de Julian est dommageable pour le monde du vélo en général et pour le cyclisme français en particulier quand on a la chance d’avoir un des plus grands coureurs du peloton qui porte le maillot arc-en-ciel, avait déclaré Romain Bardet avant le départ. Il va manquer au tour, cela faisait plusieurs années qu’il portait le maillot jaune à chaque édition. Il va manquer à tous les passionnés de cyclisme. Mais ça fait partie des aléas d’une carrière, et cela rendra son retour encore plus beau."