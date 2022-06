Cyclisme: Alaphilippe ne disputera pas le Tour de France

Julian Alaphilippe, champion du monde et chouchou du public, n’a pas été retenu par sa formation Quick-Step Alpha Vinyl pour participer au Tour de France. Le Français avait repris la compétition dimanche deux mois après sa terrible chute lors de Liège-Bastogne-Liège.

Le maillot de champion du monde ne figurera dans le peloton du Tour de France (du 1er au 24 juillet). Julian Alaphilippe (30 ans) n’a pas été retenu par sa formation Quick-Step Alpha Vinyl pour prendre le départ de Copenhague, vendredi. Le Français avait repris la compétition dimanche lors des championnats de France deux mois après sa terrible chute sur Liège-Bastogne-Liège qui lui avait occasionné un hémopneumothorax et des fractures d’une omoplate et deux côtes.

Il était, depuis, engagé dans une course contre-la-montre pour tenter de s’aligner sur une course où il a brillé ces dernières années. Meilleur grimpeur en 2018 (avec deux étapes au compteur), il avait enflammé l’édition 2019 en portant le maillot jaune pendant 14 étapes avant de le perdre à deux jours de l’arrivée (il avait finalement terminé 5e du général). Il a de nouveau porté le maillot jaune en 2020 (pendant trois jours) puis en 2021 après avoir remporté la première étape.

"Je ne veux pas être au départ si je ne peux pas être à mon meilleur niveau"

Dimanche, il avait confié avoir ressenti de bonnes sensations après la course autour de Cholet, longue de 240 kilomètres. Trop juste pour viser la victoire, il s’est mis au service de son équipier Florian Sénéchal (vainqueur) avec brio. Mais son équipe a jugé sa star trop juste pour concourir pendant trois semaines.

"La décision de laisser Julian à la maison a été très difficile, car c'est l'un des coureurs les plus emblématiques de l'équipe et nous avons écrit tant de grands moments ensemble sur le Tour, a déclaré Tom Steels, directeur sportif de l'équipe dans un communiqué. Julian a travaillé dur pour se remettre en forme après ce qui lui est arrivé à Liège, mais on sent que pour un coureur comme lui, c'est toujours important d'être au top de sa forme et de pouvoir rivaliser avec les meilleurs coureurs du peloton dans un course comme Le Tour. C'est pourquoi nous avons décidé de lui donner plus de temps pour récupérer et reconstruire sa condition, afin qu'il puisse être à 100% pour la deuxième partie de la saison."

Sénéchal, champion de France, également absent

"Je suis déçu de ne pas être sur le Tour de France cette année, a regretté le coureur. J'ai une affection naturelle pour la course, de mes journées avec le maillot jaune au cours des trois dernières saisons, mes victoires d'étape et bien d'autres beaux souvenirs avec mes coéquipiers. Manquer une autre occasion de porter mon beau maillot arc-en-ciel dans mon pays d'origine est très triste pour moi et je savais que cette décision serait difficile à prendre pour l'équipe. En même temps, je comprends tout à fait cela, car moi aussi je ne veux pas être au départ si je ne peux pas être à mon meilleur niveau. Je souhaite bonne chance à mes coéquipiers de Quick-Step Alpha Vinyl, je sais qu'ils feront tout pour essayer de faire une belle course. Je vais maintenant me concentrer sur le retour à ma meilleure forme, car je suis motivé pour faire une bonne deuxième partie de saison."

Deux autres coureurs font les frais de cette sélection: Florian Sénéchal, sacré champion de France dimanche, et Mark Cavendish, lui aussi sacré champion national dimanche. Le Britannique, qui avait égalé le record de victoires d'étapes d'Eddy Merckx sur le Tour de France l'année dernière (30), ne pourra pas la dépasser cette année.

L'équipe retenue pour le Tour de France: Jakobsen, Morkov, Bagioli, Honoré, Asgreen, Cattaneo, Declercq, Lampaert



Réservistes: Sénéchal, Cavendish