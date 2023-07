Tour de France: le "virage Pinot" désormais référencé comme un "lieu de culte" sur Google Maps

Au lendemain de la 20e étape du Tour de France marquée par le dernier grand numéro de Thibaut Pinot, en tête dans le col du Petit Ballon où l’attendaient des milliers de fans, le désormais célèbre virage Pinot est identifié sur Google Maps et trouvable sur les applications de navigation.

Un honneur inattendu pour Thibaut Pinot, avant de ranger définitivement son vélo. Samedi, la 20e étape du Tour de France dans les Vosges, sur ses terres, a été marquée par une inoubliable ascension du col du Petit Ballon, entre Belfort et Le Markstein. Echappé et seul en tête, le coureur de la Groupama-FDJ a été poussé par des milliers de supporters qui n’avaient d’yeux que pour lui.

Le virage Pinot est identifié sur Thibaut Pinot © Google Maps

Pinot va bien prendre sa retraite

C’est dans une ambiance indescriptible, digne d’un stade de football, que le chouchou du public est passé dans le virage à son nom, le désormais célèbre virage Pinot, à deux kilomètres du col du Petit Ballon. Un spot qui est maintenant identifié comme un "lieu de culte" sur les applications de navigation, dont Google Maps.

Après avoir bouclé son dernier Tour de France, ce dimanche à Paris, le coureur de la FDJ a confirmé qu'il prendrait sa retraire à l'issue de la saison. "Je sais que le public aimerait bien, mais ma décision est complètement faite, a-t-il expliqué sur France TV. J’ai vraiment fait le tour de la question et je ne regrette pas ma décision. Il me reste deux mois et demi avant la fin de ma carrière. J’ai vraiment envie d’en profiter à fond. Je ne suis vraiment pas dans l'optique de continuer".