7 raisons de regarder "Tour de France, au cœur du peloton", la nouvelle série Netflix événement

Après la Formule 1, Netflix s’attaque au vélo et à la plus grande course cycliste du monde, le Tour de France. Début de la diffusion des huit épisodes, le jeudi 8 juin, à 9h.

Même si vous avez déjà passé des dizaines d’heures estivales devant votre télévision, vous n’avez jamais vu le Tour de France comme ça. Ce jeudi, Netflix lance sa série documentaire "Tour de France, au cœur du peloton", version sur deux roues du désormais fameux "Drive to Survive". Huit épisodes pour vivre ou revivre le Tour de France 2022 et qui réussit le tour de force de toucher les fans de la Grande Boucle mais aussi les néophytes pas du tout habitués aux différentes stratégies de course. Sept raisons de regarder la série.

Parce que ça va vous donner envie de regarder le Tour de France même si vous n’y connaissez rien au vélo

C’était la gageure des producteurs et de ce côté-là c’est un succès: la série prend le temps d’expliquer comment fonctionne une équipe cycliste, quel est le rôle d’un leader et des équipiers, comment se dispute un sprint. En mettant l’emphase sur des têtes d’affiche (Wout van Aert, grande star du Tour de France et du documentaire) et sur leur humanité, tous les néophytes qui ont vu le documentaire en avant-première ont depuis très envie de regarder le Tour le 1er juillet prochain.

Et si vous avez bien suivi le dernier Tour de France, vous allez vous régaler sur l’épisode autour de l’étape du Granon, une des plus folles des 20 derniers Tours de France, particulièrement bien racontée. On regrettera juste l’absence dans le documentaire de l’équipe Team Emirates et de son leader, Tadej Pogacar, sacré personnage lui aussi.

Pour les chèvres de Pinot et le fauteuil de gamer de Gaudu

Vous avez l’habitude de les voir casqués, derrière de larges lunettes, coincés dans un peloton ou filmés de derrière dans une échappée. Mais dans un univers assez secret, la série permet de voir les cyclistes dans leur vie de tous les jours. On découvre Thibaut Pinot dans sa ferme de Melisey, avec ses chèvres, ou David Gaudu dans son fauteuil de gamer, en plein live Twitch. Les deux leaders de la Groupama-FDJ sont parmi les coureurs les plus mis en valeur dans le documentaire.

Pour "Jasper the Disaster"

Le sprinter belge Jasper Philipsen, qui s’attribue avec un peu d’humour le surnom pas forcément glorieux de "Jasper the disaster" (Jasper le désastre) est un des héros un peu involontaires de la série. D’abord pour sa cagade (il lève les bras, pensant gagner une étape alors qu’il arrive deuxième), pour la franchise avec laquelle il fait part de ses doutes et de ses difficultés autant que pour la pression de dingue mise par ses patrons de l’équipe Alpecin-Fenix, pas forcément très sympathiques.

Pour la renaissance de Fabio Jacobsen

Les fans de vélo ont tous en mémoire la chute terrible en Pologne qui a failli coûter la vie à Fabio Jacobsen, balancé au-delà des balustrades après un contact avec Dylan Groenewegen à plus de 70 km/h. Ils découvriront, comme les néophytes, la gueule cassée de Fabio Jacobsen après plus de 130 points de suture et de multiples opérations au visage. Contrairement à la série sur la Formule 1, celle-ci ne va pas s’appesantir sur l’antagonisme entre Jakobsen et Groenewegen mais plutôt sur le chemin, tortueux, de Jakobsen vers le retour au très haut niveau. Avec des moments d’émotion intense.

Pour les jurons en néerlandais dans la voiture des Jumbo Visma

C’est un des moments forts de ce Tour 2022: l’étape des pavés, redoutée depuis que le parcours du Tour a été dévoilé: "Les pavés, c’est pas là où tu peux gagner le Tour, mais c’est là où tu peux le perdre", explique l’ancien coureur et consultant Steve Chainel dans la série.

C’est là où l’équipe néerlandaise Jumbo-Visma voulait mettre en difficulté le Slovène Pogacar qui découvrait les pavés, lui qui est trop léger pour disputer Paris-Roubaix. Sauf que rien ne s’est passé comme prévu et les scènes tragi-comiques dans les voitures des directeurs sportifs de Jumbo-Visma sont un cours accéléré de jurons néerlandais.

Pour l’humour pince sans rire de Geraint Thomas

Vétéran de l’équipe Ineos, le Gallois dénote un peu dans ce nouveau cyclisme où les stars ont souvent 15 ans de moins que l’ancien vainqueur du Tour 2018. Pas épargné par la malchance au cours de sa carrière, Geraint Thomas a pas mal d’humour et une analyse très fine de la course, dont il fait part le soir au massage. Pour ceux que la série laisserait sur leur faim, il a d’ailleurs régalé lors d’un podcast quotidien le soir de chaque étape du Tour d’Italie qu’il a fini à la deuxième place pour 14 petites secondes.

Parce que le vélo est un vrai sport d’équipe

"Si cette série arrive à montrer que le cyclisme est un sport d’équipe, je serais content." C’est la conclusion de Richard Plugge, le patron de la Jumbo-Visma, et le grand enseignement de la série pour le grand public: la solidarité entre Sénéchal et Jakobsen, les regards entre Vingegaard, le leader, et Van Aert, l’équipier de luxe, quand ce dernier demande un bon de sortie pour jouer la victoire d’étape. C’est dans ces moments de souffrance, de doutes et de solidarité que "Au cœur du peloton" prend toute sa force et c’est ce qui le différencie de "Drive to survive".