Tour de France: O'Connor réussit un grand numéro à Tignes

Dans le froid et sous la pluie, le grimpeur australien Ben O'Connor (AG2R Citroën Teams) s’est adjugé ce dimanche l'étape-reine des Alpes, à Tignes. Le maillot jaune reste sur les épaules du Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), encore épatant.

Bienvenue en enfer. Au lendemain d’une journée déjà éreintante, le peloton a eu droit à des conditions assez dantesques ce dimanche pour la neuvième étape du Tour de France entre Cluses et Tignes, en conclusion du week-end alpin. Face au froid et sous une pluie battante, Ben O’Connor a su se montrer le plus fort pour l’emporter au bout de 144,9 kilomètres de course et cinq ascensions classées, dont une hors catégorie (col du Pré). Il est même passé près du maillot jaune. Le grimpeur australien réussit un bond au général en grimpant à une inattendue deuxième place, à deux minutes et une seconde du Slovène Tadej Pogacar, encore impressionnant.

O'Connor faisait partie de l’échappée du jour, qui a un temps compté une quarantaine de coureurs, dont Julian Alaphilippe. Présent dans ce groupe, Nairo Quintana en a profité pour grappiller de précieux points pour le classement de la montagne et ainsi chiper le maillot à pois à Wout Poels. Il n’a en revanche pas pu rivaliser pour la victoire d’étape, victime d’une soudaine défaillance à 22 kilomètres de l’arrivée. Sergio Higuita a lâché un peu plus loin, laissant O’Connor s’envoler vers la victoire. A 25 ans, il s’agit de son deuxième succès sur un grand Tour, après celui décroché en octobre dernier sur le Giro. C’est aussi une belle récompense pour sa formation française AG2R Citroën, qui vient de prolonger son contrat jusqu'en 2024.

Pogacar s'envole encore

O’Connor a même cru pouvoir faire coup double à Tignes. Car pendant un petit moment, il s’est retrouvé maillot jaune virtuel de ce Tour, lui qui pointait à 8 minutes et 13 secondes de Tadej Pogacar au départ ce dimanche matin. L'écart entre O'Connor et le peloton est même monté à 9 minutes lorsque l'Américain Brandon McNulty, soutien de Pogacar, est parti à la faute dans une descente, ce qui a pu perturber la cohésion des UAE Team Emirates. L'équipe émiratie a ensuite haussé le tempo, avant de laisser à nouveau O'Connor croire en ses chances de maillot jaune. Mais les UAE ont pu compter sur le relais des Ineos Grenadiers, qui ont préparé le terrain pour une offensive pour Richard Carapaz. L'Equatorien a dégainé dans les pentes les plus dures.

Avant, forcément, de se faire contrer par Pogacar. Après sa démonstration au Grand-Bornand, le Slovène avait encore des jambes. Il s'est envolé dans le final pour écœurer un peu plus sur ses rivaux et continuer de faire le ménage au général. A deux semaines du final sur les Champs-Elysées, le suspense paraît déjà mort. Rien ne semble pouvoir l'empêcher de conserver son bien, hormis une chute ou un improbable coup du sort. Il a tranquillement repris 32 secondes à tous ceux qui étaient présentés il y a une semaine comme de possibles prétendants à la victoire finale. Il possède désormais 2'01" d'avance sur O'Connor et 5'18" sur Rigoberto Uran (EF Education Nippo). Le top 5 est complété par Jonas Vingegaard (à 5'32", Jumbo-Visma) et Carapaz (à 5'33"). Guillaume Martin (Cofidis) est le premier Français, 9e à 7'02". Le Belge Wout Van Aert, qui était deuxième du général, a lui rapidement été largué.

Le peloton, qui a attaqué cette deuxième journée alpestre sans deux de ses acteurs majeurs, Primoz Roglic et Mathieu van der Poel, qui ont préféré jeter l'éponge pour des raisons différentes, aura droit lundi à une journée de repos bien méritée.