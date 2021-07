Tour de France en direct: Roglic abandonne avant la neuvième étape entre Cluses et Tignes

51e du classement général et relégué à plus de 39 minutes de Tadej Pogacar, Primoz Roglic a jetté l'éponge ce dimanche. Avant même le départ de la neuvième étape, le Slovène de la Jumbo-Visma a décidé de dire stop. Marqué par les chutes et largué pour la victoire finale, le deuxième de l'édition 2020 n'ira pas au terme de cette Grande Boucle.

"Il ne sert à rien de continuer ainsi. Maintenant, il est temps de récupérer et de me concentrer sur mes nouveaux objectifs. Je suis très déçu de devoir quitter le Tour, mais je dois l’accepter tel qu’il est. Je reste optimiste et j’attends avec impatience la suite. Immédiatement après ma chute dans la troisième étape, je ne pensais pas que cela annoncerait mon départ du Tour. Je n’ai jamais regardé aussi loin. Après quelques jours, j’ai vu que je ne faisais aucun progrès dans mon rétablissement, a regretté Roglic dans un message publié sur le site de son équipe. Même si je me suis surpris moi-même dans le contre-la-montre, j’ai eu un mauvais pressentiment les jours suivants. Les étapes longues et difficiles font des ravages. Je vais maintenant me concentrer sur ma convalescence."