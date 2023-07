Tour de France: Parcours, horaires, favoris... Ce qu'il faut savoir sur la 18e étape entre Moûtiers et Bourg-en-Bresse

Le Tour de France retrouve la plaine jeudi lors de la 18e étape entre Moûtiers et Bourg-en-Bresse sur un parcours de 184,9 km que les organisateurs ont voulu "le plus plat possible" après plusieurs journées éprouvantes dans les Alpes.

Retour au calme. Après la traversée des Alpes, qui a sans doute scellé la victoire finale de Jonas Vingegaard, le peloton du Tour de France retrouve la plaine ce jeudi pour une 18e étape tracée entre Moûtiers et Bourg-en-Bresse. Déjà vainqueur à quatre reprises sur la Grande Boucle cette année, Jasper Philipsen sera à nouveau le grand favori en cas d'arrivée massive.

· Le parcours

Au lendemain d'une étape à plus de 5 000 mètres de dénivelé positif, le parcours évitera les difficultés de la région. "On a fait tout pour que ce soit le plus plat possible. On passe à Chambéry. On passe au bout du lac du Bourget. Et on coupe la montagne du Chat par le tunnel pour éviter de le monter", explique Thierry Gouvenou, directeur technique de la Grande Boucle.



Les possibilités d'ajouter des cols petits ou grands étaient innombrables dans le coin, après des journées explosives qui ont même fait craquer le Slovène Tadej Pogacar, et consacré le maillot jaune Jonas Vingegaard. Mais, hormis deux montées de quatrième catégorie sans difficulté, le tracé évite soigneusement toutes les bosses.

Car il s'agit aussi, à trois journées de l'arrivée à Paris, de récompenser les sprinteurs qui ont réussi à franchir les Alpes. Ce qui ne fut pas le cas de l'Allemand Phil Bauhaus (Bahrain), trois fois sur le podium depuis le début du Tour, et contraint d'abandonner mercredi lors de la 17e étape. Fabio Jakobsen et Caleb Ewan sont eux aussi rentrés chez eux.

Le parcours de la 18e étape du Tour de France 2023 entre Moûtiers et Bourg-en-Bresse © Tour de France

Le départ fictif est prévu à 13h05. Le départ réel, à Moûtiers, doit être donné à 13h35. Le sprint intermédiaire se disputera a priori entre 16h25 et 16h40. Pour l'arrivée, rendez-vous entre 17h31 et 17h53.

Eurosport et France Télévisions diffusent l'étape en intégralité. Sur le service public, France 3 prend d'abord l'antenne à 12h5 puis France 2 fera la bascule à partir de 15h. Cette nouvelle journée de course est aussi à suivre en direct à la radio sur RMC, sur la radio digitale RMC 100% Tour, ainsi qu'en live sur le web avec le site et l'appli RMC Sport.

Avec l'abandon de plusieurs de ses rivaux et sa domination insolente au sprint, Jasper Philipsen concentre un peu trop les regards. Par conséquent, les équipes voudront peut-être piéger le Belge et son équipe Alpecin-Deceuninck même si la Jayco-AlUla de Dylan Groenewegen voudra sans doute rouler.

En raison de la fatigue accumulée ces derniers jours en montagne, des baroudeurs pourraient tromper la vigilance du peloton. Dans ce cas, les possibilités sont multiples. Reste à savoir si le message de Matis Louvel, à l'avant lors de la 11e étape, a été entendu: "Les équipes de sprinteurs qui ne nous laissent que deux minutes alors qu’on n’est qu’à trois, ça tue un peu la course, reprochait le coureur d'Arkéa-Samsic. Il y a quatre équipes qui roulent alors que ça fait quatre sprints qu’elles se font tordre par le même coureur, c’est leur problème mais ce n’est pas très motivant."