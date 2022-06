Tour de France: Pierre Rolland veut un assouplissement de la règle Covid

En marge de la course en ligne des championnats de France, Pierre Rolland a fait part de son inquiétude pour le Tour de France avec la relance épidémique du Covid. Le coureur de la formation B&B Hôtels - KTM craint que le peloton soit décimé lors de la Grande Boucle avec le protocole actuel.

L'incertitude règne dans le peloton à moins d'une semaine du départ du Tour de France, qui sera donné vendredi prochain à Copenhague, au Danemark. Si les chiffres montrent une relance épidémique du Covid en France, le cyclisme a été touché récemment, à l'image de l'hécatombe survenue au Tour de Suisse. "C'est plus que pesant", résume Pierre Rolland, qui participera ce dimanche à la course en ligne des championnats de France, à Cholet.

"Le Covid était derrière nous et là, à tout moment, on peut se faire sortir du jeu pour le plus grand événement de l'année en étant complètement asymptomatique, souffle Pierre Rolland, membre de la formation B&B Hôtels - KTM. Mes filles sont à l'école, je vous laisse imaginer... Cela fait quatre jours qu'elles sont déscolarisées. On ne peut pas se permettre de prendre le risque de louper l'événement pour quelque chose qu'on ne sait pas. Certains collègues ne seront pas là. Ils ont le Covid mais ils n'ont aucun symptôme et ne vont pas mourir demain."

"Que la règle s'assouplisse"

Avec un parcours qui est plutôt favorable aux sprinteurs cette année, plusieurs coureurs ont décidé de faire l'impasse sur cette course à Cholet. Dont Romain Bardet, David Gaudu ou Thibaut Pinot, qui sont prévus ensuite avec le Tour de France. Un choix qui est sans doute opportun en vue de la Grande Boucle, pour ne prendre aucun risque également avec le Covid. "Notre équipe fait des tests avant de venir aux championnats de France. Certaines équipes ne font pas le Tour de France et n'ont pas été testées ici car ce n'est pas dans le règlement. On va être 150, se moucher les uns sur les autres, où est la logique? Certains vont faire des barbecues tout le mois de juillet et d'autres doivent faire le Tour de France"., regrette le grimpeur français.

S'il veut "bien faire les choses" dimanche, Pierre Rolland a forcément déjà la tête au Tour de France, où il doit participer pour la 13e fois; Mais avec le Covid qui guette, rien ne dit qu'il pourra se présenter au départ ou finir la course de trois semaines. "Que la règle s'assouplisse... Ce sera compliqué de faire le Tour de France et d'arriver à 160 coureurs à Paris avec le Covid qui circule. Il est inoffensif pour nous qui sommes en très bonne santé, estime Pierre Rolland. On n'y peut rien, on a beau faire tout ce qu'on veut. De vivre avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, ça m'agace un peu."