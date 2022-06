Cyclisme: non-sélectionné pour le Tour, Armirail devient champion de France du contre-la-montre

Non-retenu pour le prochain Tour de France qui partira le 1er juillet prochain de Copenhague, Bruno Armirail est devenu champion de France du contre-la-montre ce jeudi à Cholet. Le rouleur de la Groupama-FDJ devance Rémi Cavagna et Benjamin Thomas, tenant du titre.

S’il concédait qu’il "n’avait pas les mots" ce mercredi après sa non-sélection pour le prochain Tour de France, Bruno Armirail a répondu sur le vélo. Lors des championnats de France du contre-la-montre qui se tenaient ce jeudi à Cholet, Bruno Armirail a fait parler sa puissance sur le parcours long de 44 kilomètres sur les routes du Maine-et-Loire. Après sa 3e place en 2020 et sa 2e place en 2021, le coureur de 28 ans arrive enfin à se parer du maillot bleu-blanc-rouge. "C’est une immense journée, a reconnu le Tarbais. J’avais prévenu que j'étais venu pour le titre, pas pour faire 2e ou 3e."

Resté sur le quai au moment de monter dans le train du Tour de France, Bruno Armirail s’est en partie nourri de sa déception pour aller chercher son premier titre national chez les professionnels. "Comme vous le savez tous, je ne suis pas au Tour. Ca a peut-être joué. J’ai lu beaucoup de choses, comme quoi j’étais pas en forme sur le Dauphiné. Je suis arrivé malade sur le Critérium du Dauphiné, j’ai failli ne pas prendre le départ donc je pense que j’ai été assez correct sur le Dauphiné, analyse Armirail. Je répond de la meilleure des manières, je sais rouler sur le plat et aussi grimper.”

Cordon-Ragot sacrée chez les féminines, Devanne champion chez les amateurs

Tenant du titre, Benjamin Thomas doit se contenter de la troisième place derrière Rémi Cavagna, lauréat de l'épreuve en ligne l'an passé et chronométrée en 2020. Contrairement au champion de France, Benjamin Thomas sera au départ du Tour de France alors que Rémi Cavagna figure quant à lui dans la présélection de Quick-Step Alpha Vinyl.

8e et premier des non-profesionnels sur la ligne sous l’orage choletais, le jeune Antoine Devanne devient champion de France amateur à seulement 21 ans dans sa ville natale. Un peu plus tôt dans la journée, Audrey Cordon-Ragot a remporté son sixième titre de championne de France du contre-la-montre en devançant Juliette Labous (22 ans) et Cédrine Kerbaol (21 ans). Ces trois coureuses devraient être de la partie pour le Tour de France féminin entre le 24 et le 31 juillet.

Rémi Cavagna défendra son titre sur l'épreuve en ligne ce dimanche sur un circuit de 240 km à Cholet aux côtés de son coéquipier Julian Alaphilippe, qui fera son retour à la compétition.