Tour de France: Pinot sur la Grande Boucle? "Il y a des discussions", explique-t-on à la Groupama-FDJ

Le directeur sportif de la Groupama-FDJ Sébastien Joly explique au micro de RMC que Thibaut Pinot pourrait participer au prochain Tour de France à l’occasion de la dernière saison de sa carrière, alors qu’il termine ce dimanche un bon Tour d’Italie.

Thibaut Pinot va-t-il disputer un dixième Tour de France en carrière, quelques mois avant de prendre sa retraite? La question revient sur la table ce dimanche, alors qu’il s'apprête à boucler à Rome un bon Tour d’Italie. Le directeur sportif de la Groupama-FDJ Sébastien Joly confirme au micro de RMC que rien n’est encore décidé.

"Thibaut en a envie"

"Vous imaginez bien que ce n’est pas à moi de me prononcer sur le sujet, balaye-t-il d’abord. Il y a des discussions actuellement, Thibaut en a envie. Il a surtout besoin de récupérer. Marc (Madiot) lui a dit qu’il lui donnerait une réponse rapidement pour qu’il puisse bien se préparer. Donc voilà, il y a des discussions mais ce n’est pas d’actualité. On va déjà se concentrer sur cette fin de Giro et sur cette belle étape romaine".

Pinot devrait boucler le Giro sur une cinquième place au classement général, auréolé du maillot du meilleur grimpeur, mais deux deuxièmes places d’étape. "C’est un très bon bilan, bien évidemment il ne manque qu’une victoire pour Thibaut mais on ne refait pas l’histoire, juge Joly. Déjà il a montré un comportement exemplaire et offensif et rien que ça, ça permet d’être satisfait de son Giro".

Joly note "cette sérénité qu'il avait tout au long de la course"

"Ce qui est marquant depuis le début d’année et sur ce Giro, c’était cette sérénité qu’il avait tout au long de la course, conclut le directeur sportif. Pour moi c’est le plus grand enseignement". À la veille de son 33e anniversaire, l’avenir proche de Thibaut Pinot est donc encore incertain, même s’il est fort à parier que ses nombreux supporters rêvent d’une dernière danse sur la Grande Boucle.