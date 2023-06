Tour de France: plus d'un an après son grave accident, Bernal devrait bien faire partie de la sélection d'Ineos

D'après la Gazzetta dello Sport, Egan Bernal, vainqueur du Tour de France en 2019 et victime d'un très grave accident il y a un an et demi, va faire partie de la sélection d'Ineos Grenadiers et va donc faire son retour sur la Grande Boucle cette année.

Trois ans après son dernier Tour de France, quitté sur un abandon dans les Alpes, Egan Bernal devrait faire son retour sur la Grande Boucle au départ de Bilbao, dans un peu plus d'une semaine. La Gazzetta dello Sport a annoncé la présence du Colombien, vainqueur du Tour en 2019, au sein de la sélection d'Ineos Grenadiers, qui doit être annoncée prochainement.

Victime d'un très grave accident en début d'année 2022, lors duquel il a frôlé la mort, Egan Bernal est un miraculé qui est revenu petit à petit au cours des douze derniers mois. Cette saison, il a d'abord connu des abandons sur le Tour de San Juan puis sur le Tour de Catalogne, avant de retrouver le haut du tableau en prenant la 8e place du Tour de Romandie au mois de mai, signe de son retour à un bon niveau.

Un Dauphiné rassurant pour valider sa sélection

Le Critérium du Dauphiné, il y a quelques semaines, avait alors des airs de test final pour savoir si le Colombien pouvait participer au Tour de France. Douzième du classement général, il n'a pas participé à la bataille avec les meilleurs, mais il a fait bien mieux que Daniel Felipe Martinez (23e à 13 minutes), leader supposé d'Ineos sur l'épreuve, et a terminé pas si loin de Carlos Rodriguez (9e).

De quoi s'assurer de participer à un Grand Tour pour la première fois depuis bientôt deux ans et la Vuelta 2021. Egan Bernal sera accompagné à Bilbao de Tom Pidcock, Carlos Rodriguez, Daniel Martinez, Michał Kwiatkowski et Jonathan Castroviejo. Pour les deux derniers strapontins, cinq coureurs sont encore en balance : Omar Fraile, Luke Rowe, Connor Swift, Jhonatan Narváez et Pavel Sivakov.