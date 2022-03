Tour de France: une série Netflix à la "Drive to Survive" bientôt en préparation?

La série Netflix "Formula 1: Drive to survive" pourrait faire des petits dans le cyclisme. Selon The Telegraph, la plateforme est sur le point de conclure un accord pour la diffusion de ce même type de documentaire, concernant cette fois-ci les coulisses du Tour de France 2022.

"Formula 1: Drive to survive" a redopé la curiosité du public concernant la Formule 1. Vu le succès de la série documentaire, la plateforme Netflix serait sur le point d’étendre cette série au cyclisme. Selon The Telegraph, la société américaine est sur le point de conclure un accord pour adapter une série façon "Drive to Survive", cette fois-ci basée sur les coulisses du Tour de France (prévu du 1er au 24 juillet 2022).

Huit équipes filmées

Le média anglais affirme que des discussions sont en cours entre Netflix, les programmateurs du Tour ainsi que huit équipes du World Tour. Si un accord entre les parties est espéré pour les prochaines semaines, la plateforme aurait un plan de secours, au cas où un des équipes contactées venait à refuser leur proposition. Dans ce cas, une autre formation entrerait dans la boucle.

The Telegraph confirme aussi que la société de production Box to Box Films, également engagée sur la série sur la Formule 1, fera partie du projet pour la réalisation du documentaire. En revanche, la plateforme devra mettre la main à la poche pour voir le projet aboutir. Car il leur faudra certainement donner de l’argent aux diffuseurs télé en France, à savoir France TV et Eurosport, détenteurs des droits. Une rémunération symbolique serait aussi prévue pour les huit équipes présentes dans la série: Ineos, Jumbo-Visma, Movistar Team et Quick-Step Alpha Vinyl souhaiteraient une part des revenus télévisuels.