EN DIRECT - Tour de Lombardie: suivez le dernier Monument de la saison avec Alaphilippe, Pogacar et Vingegaard

Vainqueur sortant, Tadej Pogacar aborde en favori le Tour de Lombardie, le cinquième et dernier Monument de la saison, où il retrouve Jonas Vingegaard, qui l'a détrôné en juillet sur la Grande Boucle. C'est aussi le jubilé de deux cadors, Alejandro Valverde et Vincenzo Nibali, qui disputent, à respectivement 42 et 37 ans, la dernière course de leur immense carrière. Du côté des Français, en l'absence de David Gaudu et Thibaut Pinot, on compte surtout sur Julian Alaphilippe et Romain Bardet pour cette classique taillée pour les grimpeurs.