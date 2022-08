Tour de Pologne: la dernière étape pour Démare, Hayter vainqueur final

Le sprinteur français de Groupama-FDJ Arnaud Démare s'est adjugé la 7e et dernière étape du Tour de Pologne, vendredi à Cracovie. La victoire finale revient au Britannique Ethan Hayter (Ineos Grenadiers).

Le Britannique Ethan Hayter (Ineos Grenadiers) a remporté le Tour de Pologne, sa première victoire dans une course par étapes du World Tour, au terme de la 7e et dernière étape réglée au sprint par le Français Arnaud Démare (Groupama-FDJ), vendredi à Cracovie. Démare, qui a signé son cinquième succès cette saison après trois victoires d'étape dans le Giro et un succès sur la Route d'Occitanie, s'est imposé en puissance devant le Néerlandais Olav Kooij et l'Allemand Phil Bauhaus.

Malgré une tentative d'échappée de l'Italien Alessandro De Marchi et du Français Nans Peters dans le circuit final visitant les rues de Cracovie, les équipes de sprinters n'ont pas tremblé et le peloton s'est présenté groupé dans la ligne droite finale.

Coup double pour Démare

Une aubaine pour Démare, frustré par sa deuxième place lors de la cinquième étape mercredi et qui a pris sa revanche en s'imposant nettement pour confirmer son maillot blanc de vainqueur du classement par points.

Hayter, 23 ans, s'était lui emparé du maillot jaune de leader lors de l'avant-dernière étape, jeudi, un contre-la-montre en côte dont il avait pris la troisième place. Au palmarès de cette épreuve classée World Tour, il succède au Portugais Joao Almeida. Au classement final, le champion de Grande-Bretagne du contre-la-montre, premier coureur britannique à remporter le Tour de Pologne, devance le Néerlandais Thymen Arensman de 11 secondes et l'Espagnol Pello Bilbao de 18 secondes, des écarts inchangés par rapport à la veille. Le premier Français, Rémi Cavagna, termine sixième à 31 secondes.