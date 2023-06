Tour de Suisse: grosse inquiétude pour Mäder, retrouvé "inerte dans l’eau" avant d’être réanimé

Victime d’une lourde chute dans une descente lors de la 5e étape du Tour de Suisse, Gino Mäder a été retrouvé "inerte dans l’eau" selon l’organisation. "Immédiatement réanimé", il se trouverait dans un état stable mais grave alors que Magnus Sheffield, également tombé, a été victime d’une commotion cérébrale.

Grosse inquiétude sur le Tour de Suisse. La 5e étape de ce jeudi, remportée par Juan Ayuso, a été le témoin d’une terrible chute impliquant le local Gino Mäder (Bahrain Victorious) et l’Américain Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers), tombés dans un ravin alors qu’ils descendaient à vive allure.

"Au kilomètre 197 de la course, dans la descente du col de l’Albula, deux coureurs ont chuté à très grande vitesse, communique l’organisation sur Twitter. Le médecin de la course s’est rendu sur les lieux de l’accident en l’espace de deux minutes. Magnus Sheffield était conscient. Il a été transporté à l’hôpital de Samedan avec des contusions et une commotion cérébrale".

"La gravité de ses blessures n’a pas encore été établie de manière définitive"

Avant de donner des détails glaçants sur l’état du Suisse après sa chute: "Gino Mäder était inerte dans l’eau. Il a été immédiatement réanimé, puis transporté à l’hôpital de Coire par voie aérienne. La gravité de ses blessures n’a pas encore été établie de manière définitive. Une mise à jour sera effectuée dès que de nouvelles informations seront disponibles. Les circonstances de l’accident seront clarifiées".

Selon les médias locaux, certains coureurs ont dépassé la vitesse de 100 km/h dans cette descente. RSI indique que Mäder serait dans état "stable", alors que Bahrain Victorious indique que d'autres informations arriveront après de nouveaux examens. Sur son compte Instagram, Remco Evenepoel a de son côté critiqué le tracé jugé dangereux de cette étape.

Evenepoel: "On a apparemment toujours besoin de plus de spectacle"

"Ce n'était pas une idée intelligente de placer l'arrivée d'une telle étape après une descente, écrit le champion du monde. Mais on a apparemment toujours besoin de plus de spectacle. Il faut sans doute qu'il se passe quelque chose pour que l'on réagisse. J'espère que le final de l'étape d'aujourd'hui est une source de réflexion pour les organisateurs cyclistes et pour nous-mêmes. Bien qu'une arrivée au sommet ait été parfaitement possible, ce n'était pas une bonne décision de nous laisser finir cette dangereuse descente. En tant que coureurs, nous devrions aussi penser aux risques que nous prenons en descendant une montagne. Mes pensées et ma force sont avec Gino Mäder et Magnus Sheffield".

Roland Thalmann (Tudor Pro Cycling) était aux premières loges de cet accident spectaculaire. "Dans un long virage, en regardant derrière moi, j'ai vu que deux cyclistes étaient couchés assez bas à côté de la chaussée, raconte-t-il à SRF. Ce n'était certainement pas une belle scène".