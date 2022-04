Tour de Turquie: Bouhanni conduit à l'hôpital après une chute

Le sprinteur Nacer Bouhanni (Arkéa-Samsic) a quitté la route du Tour de Turquie lors de la deuxième étape, remportée par l’Australien Kaden Groves (BikeExchange - Jayco). Le Français a été emmené à l'hôpital après une chute.

Nacer Bouhanni avait, en ce lundi, un belle occasion de décrocher sa seconde victoire de la saison sur la deuxième étape du Tour de Turquie. Mais rien ne s’est passé comme prévu pour le champion de France 2012. Pris dans une chute au sein du peloton, Bouhanni n’a pas pu repartir. Son équipe Arkéa-Samsic a déjà annoncé que "Nacer Bouhanni a été conduit à l'hôpital et abandonne le Tour de Turquie", sans en dévoiler plus sur l’état de santé du sprinteur. La chute a donc eu raison du meilleur sprinteur du Giro 2014 qui, selon l’organisation du Tour de Turquie, souffrait de maux de ventre depuis dimanche.

Cette deuxième étape reliant Selçuk et Alaçati a réservé d’autres mauvaises surprises à l’équipe bretonne puisqu’en plus de Bouhanni et Ledanois, son leader Nairo Quintana est allé au sol à deux reprises. Le Colombien a toutefois pu repartir et finir l’étape.

Kaden Groves dompte Philipsen et Bennett au sprint

Sans Bouhanni et le jeune espagnol Manuel Peñalver (Burgos-BH) , lui aussi pris dans la chute et contraint à l’abandon, les grosses cuisses ont pu s’exprimer. Et à ce petit jeu là, c’est Kaden Groves (BikeExchange - Jayco) qui s’est montré le plus costaud. Le sprinteur australien devance Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) et Sam Bennett (Bora Hangrohe) sur la ligne. Il en profite pour aligner sa seconde victoire de la saison après la deuxième étape d'un Tour de Catalogne marqué par le malaise cardiaque de Sonny Colbrelli. Il s’empare du maillot de leader à la veille de la troisième étape, elle aussi promise à un sprinteur.