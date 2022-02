Tour de La Provence: victoire finale de Quintana, Alaphilippe a échoué de peu

Nairo Quintana a remporté ce dimanche le Tour de la Provence en s'imposant au sommet de la Lure. Le Colombien devance Julian Alaphilippe et Mattias Skjelmose Jensen au classement général.

Le Colombien Nairo Quintana (Arkea-Samsic) a remporté ce dimanche le 7e Tour de La Provence cycliste dimanche en gagnant également en solitaire la 3e et dernière étape disputée sur 166,1 km dans les Alpes-de-Haute-Provence, entre Manosque et la Montagne de Lure. Le Condor de Combita a fait la différence en plaçant à 4,5 km du sommet une attaque que seul le champion du monde Julian Alaphilippe (Quick-Step) a pu suivre un court moment.

Mais le Français a craqué lors de la seconde attaque de Quintana, qui a devancé Skjelmose et l'Américain Matteo Jorgenson (Movistar) de 37 secondes. Le Colombien, déjà vainqueur de l'épreuve en 2020, s'est ainsi emparé du maillot noir de leader et synonyme de victoire finale avec 27 secondes d'avance sur Alaphilippe et 34 secondes sur le Danois Mattias Skjelmose Jensen (Trek-Segafredo).

Bonne rentrée pour Alaphilippe

Le Français, qui avait été le seul à répondre à la première accélération de Quintana, a fini par caler. Comme les autres. Il échoue finalement à 27 secondes du vainqueur du jour. "Il n'y a pas de regret, ni de déception. J'ai fait une très belle montée. L'équipe a très bien travaillé et si j'ai fait une petite erreur, c'est de vouloir suivre Quintana. C'est une erreur de jeunesse. Mais je suis content de la reprise. Je ne m'attendais pas à être à ce niveau-là. Je suis où je suis et j'ai craqué dans le final, il n'y a aucune excuse. Le meilleur reste à venir et je suis content d'être là où je suis pour le moment", a expliqué le champion du monde au micro de la chaîne L'Equipe.

Leader du Tour de la Provence depuis sa victoire dans le prologue, l'Italien Filippo Ganna a été exclu de la course pour avoir changé son vélo à l'avant du peloton. En plus d'Alaphilippe, trois Français terminent dans le top 10 : Pierre Latour (5e à 42 secondes), Aurélien Paret-Peintre (9e à 1'45) et Maxime Bouet (10e à 1'56). Bryan Coquard, qui l'avait emporté à Manosque samedi, n'a pas pris le départ de cette dernière étape.