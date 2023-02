Tour des Alpes-Maritimes et du Var: l'étape pour Skjelmose, le Français Vauquelin toujours leader

Le Français Kévin Vauquelin est toujours en tête du classement du Tour des Alpes-Maritimes et du Var, après sa troisième place du jour derrière Mattias Skjelmose et Neilson Powless.

Le Danois Mattias Skjelmose (Trek-Segafredo) a remporté ce samedi la deuxième et avant-dernière étape du Tour des Alpes-Maritimes et du Var, course cycliste disputée entre Mandelieu et Antibes (178,9 km). Il a devancé au sprint l'Américain Neilson Powless et le Français Kévin Vauquelin.

Au classement général, Vauquelin, vainqueur de la première étape vendredi à Ramatuelle, conserve le maillot jaune de leader devant Powless.

Classement de la deuxième étape:



1. Mattias Skjelmose (DEN/Trek-Segafredo)



2. Neilson Powless (USA)



3. Kévin Vauquelin (FRA)



4. Anthony Turgis (FRA)



5. Benjamin Thomas (FRA)

Classement général à l'issue de la 2e étape:



1. Kévin Vauquelin (FRA/Arkéa-Samsic)



2. Neilson Powless (USA)



3. Kévin Geniets (LUX)



4. Aurélien Paret-Peintre (FRA)



5. Mattias Skjelmose (DEN)