Tour des Alpes: Sur quelle chaîne et à quelle heure suivre la course du retour de Pinot?

Première course de préparation au Tour d'Italie, le Tour des Aples débute ce lundi dans le Nord de l'Italie. Une course à suivre sur Eurosport 2.

A peine la saison des classiques flandriennes terminée dans la poussière de Paris-Roubaix que les grimpeurs sont à nouveau à l'honneur. Ceux qui votn s'illustrer sur les classiques ardennaises à partir de mercredi (Vlasov, Pogacar...) mais surtout ceux qui se testent dans les cols des Alpes avec ce Tour des Alpes, première course en altitude de la saison. Cinq jours pour se tester en haute montagne en pensant aux grands Tours: Thibaut Pinot, Miguel Angel Lopez et Mikel Landa sont parmi les grands noms au départ lundi du Tour des Alpes, disputé de part et d'autre de la frontière entre l'Italie et l'Autriche.

Pinot (Groupama), vainqueur en 2018 de l'épreuve, a fait un vrai objectif de cette course dont les cinq étapes sont annoncées par les organisateurs comme "brèves, explosives et spectaculaires".

Après une saison 2021 gâchée par une longue indisponibilité, le Français de 31 ans a clamé en janvier son ambition de vouloir "regagner des courses" pour être à 100% au départ du Tour de France. Son dernier succès remonte à 2019 avec une étape de la "Grande boucle".

Première étape de 160 km

"Il y a des montées de 20, 25 minutes, idéales pour faire des tests très intenses. Et outre la beauté des paysages, les transferts sont brefs et la qualité des hôtels très élevée. A quelques semaines du Tour d'Italie, on ne peut rien demander de plus", assure l'Espagnol Pello Bilbao,équipier de Landa, deuxième du général l'an dernier derrière Simone Yates, absent cette année.

Sont aussi à suivre le Français Romain Bardet (DSM) ou l'Australien Richie Porte (Ineos), autre ancien vainqueur (en 2015).



Chris Froome (Israel) va, lui, disputer sa deuxième épreuve de l'année après avoir traversé de façon assez anonyme la Semaine Coppi/Bartali en mars (86e au général final).

Ce lundi, la première étape est longue de 160,9 km entre Cles et San Martino di Castrozza. Elle conviendra plus aux puncheurs qu'aux purs grimpeurs. Départ prévu aux alentours de 11h pour une arrivée prévue après 15h. Début de la retransmission sur Eurosport 2 et la chaîne l'Equipe à partir de 14h et en direct commenté sur le site et l'appli RMC Sport.