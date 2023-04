Tour des Flandres: Pogacar tellement fort que ses temps ont temporairement sauté sur Strava

Les temps signés par Tadej Pogacar sur le Tour des Flandres dimanche ont été "signalés" sur l’application Strava enregistrant les données sportives. Ils ont finalement été intégrés plusieurs heures plus tard.

La performance titanesque de Tadej Pogacar (24 ans) sur le Tour des Flandres a laissé la concurrence bouche bée. Mais pas seulement. La plateforme Strava - sur laquelle le Slovène a affiché sa performance - a rendu indisponible les temps de sa victoire. Ceux-ci ont été en effet été signalés comme suspects et "exclus" (flagged) sur l’application et le site Internet utilisés par des milliers de sportifs amateurs et professionnels à travers le monde. Aucun des temps du double vainqueur n’est apparu pendant de longues heures.

La meilleure perf' pour Pogacar dans le Vieux Quaremont

Cela arrive lorsque des efforts sur des segments (temps parcourus pour relier un point A à un point B) sont jugés incohérents. "Strava tente de détecter les efforts sur segment qui paraissent irréalistes selon le type d'activité, indique le support de l’application. Comme lorsque la communauté signale une activité, ces efforts seront automatiquement supprimés du ou des classements de segment."

"Des efforts peuvent être exclus de votre activité si vous avez laissé votre GPS fonctionné alors que vous étiez en voiture, si votre activité a été téléchargée dans la mauvaise catégorie de sport, ou si des données irréalistes ont été enregistrées suite à une erreur de signal GPS", précise encore le support de l’application.

Les temps de Tadej Pogacar exclus sur Strava © Strava

A moins de lancer une polémique, Pogacar a bel et bien relié les 273 kilomètres à la seule force de ses jambes. Ses performances ont pu être signalées par des utilisateurs. C’est la thèse ironique avancée par le cycliste Thomas De Gendt qui voit, dans l’exclusion des performances de Pogacar, l’oeuvre de Mathieu Van der Poel, battu par le Slovène, dimanche.

Tout est finalement rentré dans l’ordre pour le coureur de la formation UAE-Emirates dont les temps se sont finalement affichés lundi matin. Lors de son numéro, Pogacar s’est emparé de la meilleure performance du Vieux Quaremont en parcourant les 2,15 kilomètres du segment en moins de quatre minutes (3’56’’). Il a battu de onze secondes la précédente référence signée par le Danois Kasper Asgreen l’année dernière et de 14 le temps signé par Wout Van Aert dimanche. Son attaque au même endroit dans la dernière ascension est la cinquième de l’histoire, ce qui est assez titanesque après 260 kilomètres de course.