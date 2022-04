Tour des Flandres: van der Poel domine Pogacar, Madouas sur le podium

Mathieu van der Poel a remporté ce dimanche le Tour des Flandres après un duel au sommet avec Tadej Pogacar. A 27 ans, le Néerlandais, deuxième l'an passé, s'offre le deuxième Ronde de sa carrière. Le Français Valentin Madouas termine sur le podium.

Un duel de géants. La 106 édition du Tour des Flandres s'est jouée au terme d'une explication au sommet entre Mathieu van der Poel et Tadej Pogacar. Les deux hommes ont semé tous leurs concurrents pour se livrer une lutte acharnée ce dimanche sur le bitume belge. Au terme des 272,5 km qui leur ont permis de rallier Anvers à Audenarde (au sud de Gand), le Néerlandais et le Slovène se sont départagés au sprint, devant une foule compacte et enthousiaste. Et sous le ciel pluvieux des Ardennes flamandes, c'est qui l'a emporté après un ultime effort. A 27 ans, le Néerlandais d'Alpecin-Fenix, deuxième l'an passé et vainqueur en milieu de semaine d'A Travers la Flandre, s'offre la 106e édition du Ronde. Le deuxième de sa carrière après 2020.

Pour Pogacar, c'est une grosse déception. Le vainqueur des deux derniers Tour de France s'est montré actif pour sa première participation au Tour des Flandres. Mais il a manqué d'initiative dans le final et à force de tergivercer derrière Van der Poel, il a conclu sa journée à la quatrième place, derrière le Néerlandais Dylan Van Baarle (Ineos-Grenadiers) et le Français Valentin Madouas (Groupama-FDJ), qui se sont intercallés entre les deux stars. C'est la première fois qu'un coureur de l'Hexagone se hisse sur le podium du Ronde depuis Sylvain Chavanel en 2011.

Van der Poel "déçu pour Pogacar"

"J'ai vu le retour de Madouas et Van Baarle donc j'ai anticipé le sprint, a expliqué Van der Poel à l'arrivée. J'avais souffert dans la roue de Pogacar dans les 2dernières montées mais j'ai gardé la confiance. Je suis déçu quand même que Pogacar ne soit pas sur le podium, il méritait."