Vuelta: le Français Elissonde nouveau leader après une énorme chute, Bardet amoché

Pris dans une énorme chute survenue ce mercredi lors de la cinquième étape, Rein Taaramäe a perdu son maillot de leader du classement général. Il est désormais porté par le Français Kenny Elissonde.

Kenny Elissonde a une histoire décidément très particulière avec la Vuelta. En 2013, il s'était fait un nom en remportant en patron, au sommet de l'Angliru, la 20e étape. Huit ans plus tard, le voilà propulsé leader du classement général du Tour d'Espagne, pour la première fois de sa carrière.

Bardet très amoché

Le grimpeur français (30 ans) de la formation américaine Trek-Segafredo prend le maillot rouge à l'Estonien Rein Taaramäe, pris dans une énorme chute survenue ce mercredi lors de la cinquième étape, à douze kilomètres de l'arrivée. Elissonde occupait ce matin la deuxième place du général, à 25" de Taaramäe. Il compte maintenant 5" d'avance sur le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma), un des grands favoris à la victoire finale, et 10" sur un autre Français, Lilian Calmejane (AG2R Citroën Team).

"Le cyclisme est comme ça. Je n'aime pas ça, mais on peut perdre le maillot rouge sur un accident. J'ai le maillot rouge aujourd'hui, c'est mon tour. C'est incroyable ce qui m'arrive", s'est félicité à l'arrivée Elissonde, qui s'était déjà illustré deux jours plus tôt en prenant la troisième place lors de la troisième étape.

Remportée à Albacete par le sprinteur belge Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix), cette étape a donc été marquée par une chute massive qui a envoyé au sol une centaine de coureurs, dont Romain Bardet. L'Auvergnat de la Team DSM, venu sur cette Vuelta pour remporter des étapes, était 14e du général avant ce coup du sort. Sur les images de la télévision espagnole, il est apparu très amoché, notamment au niveau du dos.

Il a franchi la ligne d'arrivée avec douze minutes de retard sur le vainqueur du jour, faisant naître la crainte d'un abandon. "Il est tombé et il a mal. On va voir comment ça va se passer, on ne va pas prendre de décision tout de suite. Il y a eu un impact sur son genou. On verra demain. Il a réussi à terminer cette étape, c'est le plus important", a commenté auprès d'Eurosport l'un des directeurs sportifs de DSM.