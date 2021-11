eFootball 2022: nouveau couac, la sortie de la version améliorée repoussée au printemps

Successeur du célèbre PES, le jeu eFootball 2022 avait fait l'objet de nombreux commentaires négatifs, fin septembre, pour la sortie d'une première version baclée. Et alors qu'une mise à jour majeure devait sortir le 11 novembre, l'éditeur Konami a annoncé ce vendredi son report au printemps prochain.

Mauvaise nouvelle pour les fans historiques de Pro Evolution Soccer. Alors que eFootball 2022, le jeu gratuit - de base - qui doit succéder à la célèbre franchise, s'était fait remarquer il y a un peu plus d'un mois avec la sortie d'une première version relativement vilaine, en termes de jouabilité comme de graphismes, l'éditeur Konami a fait ce vendredi une annonce inquiétante.

Via un communiqué, la compagnie japonaise a expliqué que la version 1.0.0 du jeu, celle qui devait en faire un produit bien plus abouti avec de nouvelles équipes et de nouveaux joueurs, et qui était attendue pour le 11 novembre, "est reportée au printemps 2022". Konami indique par ailleurs qu'il va repousser la sortie de la version mobile, et rembourser tous les joueurs ayant pré-commandé le "Premium Player Pack" - payant, lui.

La patience des joueurs mise à l'épreuve

"Nous travaillons aussi dur que possible pour offrir une expérience que nos joueurs attendent et méritent d'ici le printemps 2022", écrit la société, qui a tout de même sorti ce vendredi une petite mise à jour, sans intérêt majeur. Et de conclure: "Nous nous excusons pour ce désagrément et vous remercions de votre patience."

Fin septembre, la première version d'eFootball 2022, seul jeu en mesure de marcher (un peu) sur les plates-bandes du géant FIFA (Electronic Arts), avait fait l'objet de nombreux commentaires négatifs de la part des utilisateurs, mais aussi des observateurs. "Il semble que Konami a sorti le jeu sans même s'assurer que les critères de qualité de base étaient respectés", avait commenté Serkan Toto, de la firme d'analyses Kantan Games à Tokyo, dressant un parallèle avec le jeu polonais CyberPunk 2077 qui avait été jugé bâclé à sa sortie l'an dernier. "Je l'ai essayé et c'est vraiment une parodie de jeu de foot, taclait le spécialiste. Il est si grotesque, son gameplay est si atrocement mauvais, que je pense que tout le monde chez Konami savait que ça ne marcherait pas".