Le jeu "eFootball 2022", avec ses graphismes "horribles", provoque l'indignation des joueurs

Développé par l'éditeur Konami, et successeur désigné de la marque Pro Evolution Soccer, le jeu "eFootball 2022" a été largement critiqué depuis sa sortie. En cause: des graphismes "horribles" et une jouabilité très décevante, pour une version pourtant en accès gratuit. Seuls 9% des utilisateurs se sont déclarés satisfaits par le jeu jusqu'à présent.

Le nouveau jeu vidéo "eFootball 2022" devait "marquer une nouvelle ère de football virtuel" selon son éditeur, mais le titre, conspué par de nombreux joueurs pour des graphismes jugés "horribles" et une maniabilité ("gameplay") décevante, a pris un bien mauvais départ.



Ce jeu développé par l'éditeur japonais Konami est le dernier-né de sa franchise appelée auparavant Pro Evolution Soccer ("Winning Eleven" au Japon), présente dans le paysage vidéoludique depuis 1995. Et "PES" est la traditionnelle rivale des "Fifa" de l'américain Electronic Arts dont le nouveau volet, "Fifa 22", sort lui ce vendredi.

9% d'avis positifs seulement

Disponible depuis jeudi en accès gratuit ("free to play") sur toutes les plateformes, des consoles nouvelle génération aux smartphones, dans un double effort pour toucher un maximum de joueurs, eFootball a cependant vite provoqué des réactions indignées sur les réseaux sociaux.



"Konami, tu n'aurais pas du sortir ça dans cet état. C'est mauvais, très mauvais", écrivait ainsi un utilisateur de Twitter, d'autres moquant les représentations peu flatteuses des stars Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo dans le jeu. Le jeu avait déjà recueilli plus de 10.000 commentaires vendredi matin sur la plateforme de jeu Steam, dont seulement 9% étaient positifs.



"Il semble que Konami a sorti le jeu sans même s'assurer que même les critères de qualité de base étaient respectés", déclare à l'AFP Serkan Toto, de la firme d'analyses Kantan Games à Tokyo, dressant un parallèle avec le jeu polonais CyberPunk 2077 qui avait été jugé bâclé à sa sortie l'an dernier.

Un lancement "précipité"

"Je l'ai essayé et c'est vraiment une parodie de jeu de foot", tacle-t-il. "Il est si grotesque, son gameplay est si atrocement mauvais, que je pense que tout le monde chez Konami savait que ça ne marcherait pas". Selon lui, le lancement a été "précipité", un signe que "l'équipe commerciale a pris le dessus sur les équipes créative et technique".

Konami, contacté par l'AFP, n'était pas immédiatement disponible pour réagir aux critiques. Le choix de passer au modèle gratuit était cependant une bonne décision selon M. Toto, car "ces dernières années Fifa avait beaucoup plus de succès" et Konami "avait besoin de faire quelque chose de radical".



"Mais si vous voulez lutter contre Fifa, vous ne pouvez pas présenter un produit comme cela. C'est comme offrir un menu McDonald's et essayer de rivaliser avec un restaurant étoilé", analyse-t-il. Malgré un mauvais départ, eFootball pourrait malgré tout se transformer en succès, pense au contraire David Gibson, de la firme de conseil Astris Advisory.



"Il y a beaucoup à corriger, mais c'est réparable", juge-t-il. Mais "il va falloir prendre des décisions difficiles", comme "retirer temporairement le jeu" pendant "six à douze mois". Une éternité dans le monde du football professionnel, et du jeu.