Eleven All Stars: "Déçus par le niveau des Espagnols", les Français sont prêts à les battre chez eux

L’équipe de France a remporté le match des streameurs face à l’Espagne, samedi, lors de l’Eleven All Stars organisé au stade Jean-Bouin (2-0). Dans une ambiance de folie, les coéquipiers d’Amine ont surclassé la team de DJ Mario. Avec une domination qui les a eux-mêmes surpris. Ils attendent maintenant la deuxième manche, de l’autre côté des Pyrénées. Avec l'envie de vaincre la Roja sur ses terres.

La porte n’a pas tenu longtemps face à l’euphorie générale. Les joueurs de l’équipe de France ont débarqué en pleine conférence de presse, mardi soir, dans les travées du stade Jean-Bouin. Bouteilles à la main, ils ont arrosé leurs coachs, Saïd et Kameto, en sautant et hurlant de joie. A l’image d’Inoxtag et Michou, les streameurs ont fêté sans retenue leur victoire face à l’Espagne lors de l’Eleven All Stars (2-0).

Dans une ambiance bouillante assurée par leur jeune public, les coéquipiers d’Amine ont surclassé la team de DJ Mario, grâce à une tête de Sacha et une frappe de Bruce Grannec. Avec une défense de fer, incarnée par l’excellent Yannou (désigné officieusement homme du match), et quelques bons manieurs de ballon comme Boumé ou Alonz, les Bleus ont marché sur la Roja. A un point qui les a eux-mêmes surpris.

"Je m’attendais à une plus grosse adversité"

"Sur le terrain, il y avait des guerriers, se félicite Kameto. Les mecs ont tout donné. La victoire est logique. Les Espagnols étaient un peu éteints, ils m’ont un peu déçu quand même. Je savais qu’ils avaient déjà fait des matchs, je m’attendais à mieux, à une plus grosse adversité..."

Malgré des tribunes pleines et une audience record sur Twitch, les streamers français ont parfaitement géré la pression liée à l’événement. "C’était magnifique. On a vécu ça avec beaucoup de plaisir et de passion, savoure Saïd, qui entraîne à l’année une équipe U17 dans la région de Lyon. On en a profité jusqu’au bout. On est fiers de nos joueurs, ils m’ont surpris. Ils ont fait un match excellent, en étant très bons au moment où il le fallait. C’était passé très vite, on en redemande encore."

"On va avoir un accueil houleux en Espagne"

Sur ce plan-là, les Français vont être servis. Comme Amine l’a révélé à RMC Sport en début de semaine, un match retour est déjà prévu en Espagne dans les prochains mois. "Je pense que ça va être très chaud, prévient Saïd. On va avoir un accueil très houleux, mais on est prêts à le faire. Si ça s’organise, on viendra!"

Même impression pour Bruce Grannec, qui s’attend à se faire chahuter de l’autre côté des Pyrénées: "Là, on était chez nous, donc on avait quand même un gros avantage. On voyait que ça pouvait être un peu électrique par moments. Il y avait une grosse rivalité. C’est vrai que s’il y a un match retour là-bas, l’accueil ne va pas être très chaleureux. Après, on est tous des hommes de défi. On est prêts à relever celui-là. Mais ce ne sera pas la même histoire, il faudra être très costauds mentalement."

"La plus grosse rivalité d’Europe sur internet"

Reste à savoir où ce deuxième match aura lieu. Lors de son discours au milieu de la pelouse, Amine a demandé Bernabeu, l’antre du Real Madrid. Ce serait exceptionnel. "J’ai entendu le nom d’un stade dans lequel on ne peut pas refuser de jouer. Si ça se fait là-bas, c’est impossible de refuser", sourit Sacha.

En attendant, les streamers français, déjà vainqueurs de la Pixel War au printemps, peuvent profiter de leur suprématie sur leurs voisins ibères. "Ce n’est pas fini, on va encore gagner pleins d’autres trucs, promet Kameto. Il ne faut pas s’arrêter là. Il y aura toujours des petites frictions entre la France et l’Espagne sur internet, parce que c'est la plus grosse rivalité d’Europe. Mais à chaque fois c’est bien parce qu’on gagne (rires)".