FIFA 22: Mbappé, Payet, Benzema... les attaquants nommés pour l'équipe de l'année

EA Sports a dévoilé ce vendredi la liste des attaquants en concurrence pour intégrer la très attendue Team of The Year du mode de jeu Ultimate Team sur FIFA 22. Les fans seront invités à voter pendant une semaine pour leurs favoris.

Que du beau monde, forcément. Ce vendredi, EA Sports a dévoilé les premiers noms en concurrence pour intégrer la célèbre Team of The Year du mode Ultimate Team de son jeu FIFA 22. La liste des attaquants retenus a été communiquée, en attendant de connaître les milieux samedi, puis les défenseurs et les gardiens dimanche. Les fans seront ensuite invités à se mobiliser. A partir d'une liste de 80 joueurs au total, ils pourront sélectionner et partager leur XI de départ pour cette TOTY durant la période de votes qui débutera le 10 janvier jusqu'au 17 janvier.

Mbappé, Benzema et Payet sont là

L'année dernière, dix millions de votes avaient été récoltés pour désigner le XI final. FIFA Ultimate Team, plus connu sous le nom de FUT, est assurément le mode de jeu le plus populaire de la simulation de football d'Electronic Arts. Un jeu de cartes virtuel dans lequel on ouvre des pochettes pour obtenir des joueurs afin de composer son équipe ultime. La TOTY est là pour permettre aux fans d'avoir des cartes aux statistiques boostées. Chez les attaquants, trois Français ont été retenus : Kylian Mbappé (PSG), Karim Benzema (Real Madrid) et Dimitri Payet (OM).

On retrouve aussi Lionel Messi (PSG), Neymar (PSG), Robert Lewandowski (Bayern Munich), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Mohamed Salah (Liverpool), Harry Kane (Tottenham), Luis Suarez (Atlético), Romelu Lukaku (Chelsea), Erling Haaland (Borussia Dortmund), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Naples), Gerard Moreno (Villarreal), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Lautaro Martinez (Inter Milan), Federico Chiesa (Juventus), Jack Grealish (Manchester City), Dusan Vlahovic (Fiorentina), Dusan Tadic (Ajax) et Jonathan David (Lille).