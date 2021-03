FIFA: EA Sports remet en cause "sa relation" avec Pierre Ménès

EA France, la branche française d’Electronic Arts, l’éditeur du jeu vidéo FIFA, a réagi aux accusations d’agressions sexuelles visant Pierre Ménès. Le journaliste de Canal+ est aux commentaires de la simulation de football depuis 2017.

Pierre Ménès sera-t-il aux commentaires du prochain opus du jeu vidéo FIFA? Sur ses réseaux sociaux, la branche française d’Electronic Arts, l’éditeur de la célèbre simulation de football, a réagi aux accusations d’agressions sexuelles visant le journaliste de Canal+. "Nous suivons attentivement les faits préoccupants reprochés à Pierre Ménès car nous sommes très vigilants sur le comportement de nos athlètes et de nos partenaires. Compte tenu de ces éléments, nous examinons activement la suite de sa relation avec EA Sports", a fait savoir EA France ce mercredi.

Aux commentaires de FIFA depuis 2017

Pierre Ménès est aux commentaires de FIFA depuis l’édition 2017. Il avait alors succédé à Franck Sauzée et fait depuis équipe avec Hervé Mathoux, son collègue au "Canal Football Club". Sur Twitter, certains internautes ont interpellé EA ces dernières heures pour demander la fin de la collaboration entre Pierre Menés et le géant américain du jeu vidéo. "L'un de vos commentateurs de l'édition française, Pierre Ménès, est accusé d'agression sexuelle sur de nombreuses animatrices de télévision. Veuillez faire le nécessaire pour qu'il n'apparaisse plus dans votre / notre jeu", a ainsi réclamé le compte Fifa Gamers Blog, qui compte près de 49.000 abonnés.

Pierre Ménès est mis en cause depuis la sortie du documentaire "Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste" diffusé sur Canal+. La chaîne a été accusée d’avoir censuré ce documentaire pour protéger son chroniqueur. Des passages le mettant en cause dans deux affaires d'agressions sexuelles ont été coupés de la version finale, selon le site Les Jours. Un des passages a été finalement montré lundi dans l'émission "Touche pas à mon poste" sur C8. Pierre Ménès a tenté de s'expliquer et de s'excuser en exprimant ses "profonds regrets", et en considérant que "tout ce qui (lui) est reproché est intolérable dans le logiciel de 2021".