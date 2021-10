Les chiffres fous du Mondial de ballons de baudruche, remporté par le Pérou

Un grand moment d'Internet a eu lieu jeudi soir sur la chaîne Twitch du streameur espagnol Ibai Llanos, qui a organisé la Coupe du monde de ballons de baudruche avec Gerard Piqué. Le représentant du Pérou s'est imposé et a eu droit aux félicitations très sérieuses du président de son pays.

Tenez-vous bien: la Coupe du monde de ballons de baudruche a fait plus de huit millions de vues. Un compteur qui va sans doute grimper encore avec la rediffusion accessible pendant un certain temps. Twitch était en ébullition jeudi soir, avec cet événement insolite diffusé durant près de six heures sur la chaîne du streameur espagnol phare Ibai Llanos. Une pointe à plus de 600.000 connexions simultanées a été atteinte pour ce show réalisé avec des moyens dignes d'une compétition sportive professionnelle.

Les internautes, en particulier ceux des pays hispanophones, se sont passionnés pour voir ce tournoi au concept d'une simplicité enfantine: dans un décor de salon (avec une voiture au milieu), deux participants devaient chacun leur tour frapper dans un ballon de baudruche pour éviter qu'il ne touche le sol et qu'un point soit offert à l'adversaire. Le tout avec la présence d'un arbitres sur le terrain et à la vidéo, pour vérifier qu'aucun coup n'était donné vers le sol. Et à ce petit jeu, c'est le représentant du Pérou qui s'est imposé, au terme d'une finale largement dominée (6-2) face au candidat de l'Allemagne.

La France éliminée au premier tour

Le show, organisé avec du public, était non seulement commenté par Ibai Llanos, mais aussi par des journalistes bien connus de l'autre côté des Pyrénées pour leur participation au fameux talk-show de télévision El Chiringuito de Jugones. Surtout, Gerard Piqué était également au micro.

Ce n'était toutefois qu'une demi-surprise, car le footballeur du FC Barcelone travaille main dans la main avec le streameur pour développer plusieurs activités liées à Twitch et au secteur de l'e-sport. Ce qui explique aussi que sa compagne Shakira ait tweeté sur ce rendez-vous.

Le président du Pérou a félicité le champion

Pour en revenir à la compétition, la France n'a pas passé le stade du premier tour. Malgré une bonne entame, son représentant, Pol Jorquera, a été battu 7-6 au "ballon en or" face à Andorre, qui s'est ensuite hissé jusqu'en demi-finale face à l'Allemagne.

Le vainqueur péruvien, Francesco de la Cruz, est reparti avec un trophée en forme de ballon doré. Il a aussi eu droit aux congratulations officielles du président du Pérou, Pedro Castillo Terrones. "Féliciations pour cette digne représentation du pays et pour faire retentir le nom du Pérou dans cette compétition mondiale. Très grand, champion!" De quoi faire définitivement entrer ce "Balloon World Cup" au panthéon d'Internet.