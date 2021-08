PSG: qui est Ibai Llanos, le streameur espagnol qui a invité Messi sur Twitch ?

Dans la foulée de sa présentation au PSG mercredi, Lionel Messi a débarqué, un peu à la surprise générale, sur la chaîne Twitch d'un jeune streameur espagnol, Ibai Llanos. La preuve de la nouvelle dimension prise par ce Basque de 26 ans, devenu le meilleur ami des footballeurs.

C'est lui que Lionel Messi a été voir en premier avant de donner des interviews à TF1, ESPN Argentina ou CNN. C'est avec lui que le sextuple Ballon d’or a échangé quelques minutes, décontracté et tout sourire, dans les couloirs du Parc des Princes, après avoir été officiellement présenté par le PSG. Lui, c’est Ibai Llanos. Ce nom ne vous dit peut-être rien ? Rien d’anormal. S’il est encore méconnu en France, ce Basque de 26 ans n’est pas n’importe qui en Espagne. Il pèse 6,46 millions d’abonnés sur Youtube et encore un peu plus sur Twitch (ils sont 7 millions à le suivre sur la plate-forme de diffusion de vidéos en direct). A titre de comparaison, Corentin "Gotaga" Houssein (27 ans), l’un des visages les plus connus du streaming français, totalise un peu plus de 3 millions d’abonnés sur Twitch et 2,3 millions sur Youtube.

"C'est un ovni"

A 13h, mercredi, ils étaient plus de 300.000 curieux connectés sur la chaîne d’Ibai Llanos pour regarder Lionel Messi faire ses débuts sur Twitch et confier au jeune streameur sa joie de rejoindre le PSG et sa constellation de stars. Il n’y aura pas eu de déclaration fracassante, et surtout pas de question possiblement dérangeante. Ce n’est pas le genre de la maison. Ibai Llanos le dit lui-même, il ne faut pas le voir comme un journaliste. "Je ne veux pas être en compétition avec la presse, je respecte beaucoup la profession. Mais quand on m’invite, je ne peux pas refuser ce genre de choses", a-t-il d'ailleurs rappelé sur ses réseaux sociaux, comme une réponse à ceux qui ont pu s’interroger en voyant Lionel Messi accorder un (court) entretien à un streameur mais ne pas s'étendre dans les médias traditionnels espagnols.

Quatre jours plus tôt, Ibai Llanos faisait partie des rares privilégiés invités au dîner d’adieu organisé chez lui par l’ancien maître à jouer du FC Barcelone. Avec Sergio Busquets, Jordi Alba, Gérard Piqué et Sergio Agüero, entre autres. Joli casting et la confirmation de la nouvelle dimension prise par celui qui s’est réellement fait connaître à partir de 2014 en commentant des parties de League of Legends, célèbre jeu multijoueur de stratégie et d'action par équipes. "Ibai est un ovni. Il a commencé comme caster (commentateur e-sport) pour LoL en Espagne. C’est comme ça qu’il a percé, puis il a touché de plus en plus de monde sur Youtube et Twitch. C’est un bosseur, quelqu’un de très talentueux et respecté dans le monde du jeu vidéo. En peu de temps, il a réussi à se développer bien au-delà de LoL", observe Laure Valée, journaliste et présentatrice esport, qui compare sa trajectoire à celle du streamer français Pierre-Alexis "Domingo" Bizot (27 ans).

Among Us avec Courtois, Fall Guys avec Agüero

Ces deux-là ont réussi à attirer une audience plus large en ne se limitant pas au jeu vidéo. Animer divers événements leur a permis de conquérir de nouveaux publics, et en même temps de se rapprocher de sportifs. En début d’année, "Domingo" a par exemple invité sur sa chaîne Twitch le cycliste breton David Gaudu pour commenter avec lui une course entre streamers sur home-trainer. En mars 2020, Ibai Llanos avait eu la bonne idée de monter un tournoi FIFA, diffusé évidemment sur Twitch, avec plusieurs joueurs de Liga, dont l’attaquant du Betis Séville Borja Iglesias et l’ex-défenseur du FC Séville Sergio Reguilón. Les dons effectués en ligne durant la compétition avaient été reversées à la lutte contre le coronavirus. Depuis, sa communauté a pu le voir martyriser Thibaut Courtois sur Fortnite et Among Us, chambrer Agüero sur Fall Guys ou apprendre les bases de LoL à Achraf Hakimi, rien que ça.

Son bagou, son humour, sa faculté à déconner avec les footballeurs comme avec des vieux potes font d'Ibai Llanos un personnage attachant. Une figure devenue incontournable dans l'univers du streaming (et bientôt dans le monde du sport ?). "Je ne suis pas surpris qu'un club comme le PSG se tourne vers un tel influenceur, appuie Laure Valée. Son échange avec Messi a fait énormément parler (2,5 millions de vues sur Twitch au total). Il est dans l'humour, l’entertainment, le show. Ibai, c’est l’animateur de demain."