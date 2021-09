Piqué promet de lancer une Coupe du monde… des ballons gonflables

Star du Barça et patron du groupe Kosmos, Gerard Piqué entend diversifier ses activités dans le monde du sport. Le défenseur du club catalan a indiqué dimanche vouloir organiser une Coupe du monde des ballons de baudruche avec l'influenceur Ibai Llanos.

A l'heure où le Barça poursuit sa reconstruction et vient de remporter un succès convaincant face à Levante (3-0), Gerard Piqué continue de vouloir révolutionner les activités de son entreprise, le groupe Kosmos. Dans une émission diffusée dimanche en direct sur la chaîne Twitch de son ami Ibai Llanos, le défenseur de 34 ans a confirmé que les deux hommes travaillaient pour organiser une Coupe du monde des ballons gonflables.

Après avoir fait monter la sauce sur les réseaux sociaux en promettant une annonce à venir, Gerard Piqué et son compère ont finalement dévoiler leur nouveau projet.

"J’ai un peu honte de le dire. A priori, c’est une idée assez amusante, qui a aussi à voir avec mes origines et que j’aimais beaucoup faire, a lancé la star ibérique de Twitch avec un Piqué hilare à ses côtés. Nous avons pensé à faire une chose depuis longtemps, nous avons passé des heures à réfléchir au format et nous allons faire une Coupe du Monde."

Un premier tournoi dès le mois d'octobre

Gerard Piqué et Ibai Llanos espèrent ainsi accueillir 16 équipes pour leur compétition, issues principalement d'Amérique du Sud et d'Europe ainsi qu'une formation en provenance du Japon.

L'objectif de la compétition sera ainsi d'éviter à un ballon de baudruche de toucher le sol. Les membres de l'équipe devront jongler à tour de rôle en évitant de stopper la dynamique.

Et le duo, qui veut avant tout organiser un événement divertissant a visiblement déjà bien préparé son coup. La Coupe du monde des ballons gonflables possède déjà son propre compte sur Twitter et a accumulé plusieurs dizaines de milliers d'abonnés en quelques heures.

Mieux, cette folle compétition a déjà une date: le 14 octobre. Pendant près de cinq heures, les participants pourront s'affronter pour le titre. Gerard Piqué et Ibai Llanos ont même déjà annoncé la tenue d'une conférence de presse, une retransmission vidéo en direct et une somme d'argent pour l'équipe gagnante. Si le tournoi sera organisé à Barcelone, le lieu exact reste encore à définir et dépendra du nombre d'inscrits. Reste aussi à savoir si Gerard Piqué participera lui-même à cette Coupe du monde pour le moins surprenante.