Equitation: "Nous sommes sur le bon chemin", assure Touzaint après la médaille en concours complet

Pour la première fois depuis 2011, l’équipe de France de concours complet ramène une médaille des championnats d’Europe. Les Bleus (Karim Laghouag, Gaspard Maksud, Stéphane Landois et Nicolas Touzaint) terminent sur la troisième marche du podium derrière les intouchables anglaises et les Allemands. Devant le nombreux public des Haras du Pin, les Bleus se sont très bien comportés à un an des JO.

Nicolas Touzaint, quel est le sentiment après cette première médaille européenne depuis 2011?

On est vraiment satisfait. C’était l’objectif de la saison. Nous étions retenus en stage depuis trois semaines, tout était axé sur cette compétition, c’était en France devant notre public. Toutes ces raisons font qu’on était très motivé. On est très content de ramener cette médaille.

Avant le passage de l’Allemande Sandra Auffarth, les Bleus pouvaient espérer la médaille d’argent si elle touchait une barre…Comment avez-vous vécu ce moment?

Ce sont toujours des moments très stressants et très passionnants aussi. Nous sommes troisièmes à 3,1 points des Allemands. C’est encourageant et ça montre qu’il y a encore du boulot pour l’année prochaine. Nous sommes sur le bon chemin.

Niveau individuel, vous terminez 5e et vos trois coéquipiers sont dans les 10 premiers aussi.

C’est pour que ça que c’est une satisfaction. Les quatre de l’équipe sont dans les dix premiers. On est dans le coup et c’est rassurant.

La Grande-Bretagne semble dure à aller chercher?

L’Angleterre est une nation forte. Ca dépend des années en fonction des chevaux de chaque pays. Ils ont 3-4 chevaux très performants. En France, nous sommes sur de la construction avec des chevaux prometteurs. L’Angleterre est dans une passe forte et on va tout faire pour s’en approcher d’ici l’année prochaine.

Ces championnats d’Europe ont-ils aussi permis d’apprendre aux cavaliers et aux chevaux à courir devant le public français comme l’année prochaine à Versailles?

On avait beaucoup de pression. Devant notre public on était porté et soutenu et on voulait être performant. C’était une très bonne répétition pour l’année prochaine. Devant son public, il y a des particularités qu’il faut apprendre à gérer. Ce rendez-vous avait cette importance. Sur les parcours, chaque j il y avait une ambiance très forte cette semaine. C’est motivant mais ça peut aussi déstabiliser cavaliers et chevaux. J’ai le sentiment de m’être préparé à ça pour l’année prochaine.

Les Bleus étaient septièmes seulement après le dressage. C’est là-dessus que le focus doit être mis pour les JO?

On voit bien que tout compte. On n’a pas très bien commencé et on finit très bien. Evidemment que sur ce week-end les points de dressage nous manquent un petit peu c’est certain. Sur le cross et le concours complet, on a sorti notre épingle du jeu. Pour l’année qui vient c’est sur le dressage qu’il va falloir mettre l’accent.