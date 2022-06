Escrime: "Je suis encore là", savoure Yannick Borel après son 4e sacre européen

A 33 ans, Yannick Borel a conquis un quatrième titre européen à l’épée, un record, ce dimanche à Antalya. Le Français s’est reconstruit après son élimination précoce à Tokyo lors des JO où il était favori. Un retour construit dans la sueur.

Une finale incroyable remportée 15 touches à 1 contre le Néerlandais Teulen. Yannick Borel, quel était le plan?

C’est quelqu’un qui m’a déjà battu. J’étais très alerte. C’est une finale, dans un grand championnat, je ne voulais pas lui laisser d’espoir. Je voulais qu’il se dise tout de suite 'ça va être dur'. Pas de cadeau. Je ne voulais lui donner aucune touche. Mon plan a marché comme prévu, pratiquement à la perfection car il en met une. Je l’ai respecté.

Que représente ce titre après la déception des JO où vous êtes reparti sans médaille?

Cela représente beaucoup de travail, beaucoup d’abnégation, beaucoup de remise en question. Je reviens de loin. Il a fallu digérer l’échec des JO. Il y a du boulot derrière cette victoire, je me suis fait mal en début de saison, on a beaucoup bossé avec Hugues Obry et Gauthier Grumier pour retrouver un groupe compétitif. Lors de la première Coupe du monde je perds en 8e de finale sur Alexandre Bardenet. Je savais qu’il y avait du sérieux. A Doha, la deuxième épreuve, je gagne. Ca m’a confirmé que j’étais sur le bon chemin. Je garde la mentalité tout au long de la saison. A mon âge, je sais comment se préparer sur les grandes échéances. Je me suis servi de cette expérience pour confirmer que je suis encore là. Je reviens de loin. Quatre titres aux Europe, personne ne l’a fait. Personnellement j’en suis très fier. Je ne sais pas jusqu’où je peux aller mais tant que je peux y aller j’y vais.

Vous êtes en pleine forme avant les équipes mercredi...

Il y a les équipe mercredi. Les autres n’ont pas performé en individuel, ils auront la dalle et j’aurai la dalle avec eux car je n’ai pas souvent gagné les Europe par équipe (2 fois). Si je peux faire le doublé ça serait une belle cerise sur le gâteau.