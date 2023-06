Escrime: l'épéiste française Alexandra Louis-Marie sacrée championne d'Europe

L'équipe de France d'escrime a obtenu trois médailles ce samedi lors des championnats d'Europe, avec notamment le titre en épée d'Alexandra Louis-Marie.

Le compteur est débloqué pour l’équipe de France d’escrime lors des championnats d'Europe, qui se déroulent à Plovdiv en Bulgarie. La délégation tricolore a eu la joie de voir Alexandra Louis-Marie devenir, pour la première fois de sa carrière, à 29 ans, championne d’Europe d’épée.

Il s'agissait pour Alexandra Louis-Marie de sa première participation dans une telle compétition. La 18ème tireuse mondiale s’est imposée en finale, 15 touches à 8, face à l’Italienne Maria Navarria, championne du monde en 2018. La Française est accompagnée sur le podium par sa compatriote Auriane Mallo-Breton, septième mondiale, qui repart avec une médaille de bronze.

Une belle journée pour les Français puisque chez les hommes, le sabreur français Sébastien Patrice, 23 ans et 20ème mondial remporte sa première médaille internationale. Une médaille de bronze. En demi-finale, il s’est incliné face au Hongrois Andras Szatmari (15 touches à 14), champion du monde en 2017.

Ce dimanche, pour la dernière journée de compétition, les fleurettistes français effectueront leur entrée en lice avec Enzo Lefort, Maxime Pauty,Rafael Savin et Alexandre Ediri. Du côté des sabreuses, on retrouvera Margaux Rifkiss,Sara Balzer, Cécilia Berder et Manon Apithy Brunet.