Equipe de France: buteur contre Gibraltar, Mbappé égale Haaland cette saison

Buteur sur penalty contre Gibraltar vendredi soir (3-0), Kylian Mbappé a contribué au succès de l’équipe de France, mais a aussi pu égaler Erling Haaland au nombre de buts marqués cette saison. Avec 53 buts inscrits en 55 matchs, club et sélection cumulés, les deux attaquants sont à égalité.

Un duel à distance, jusqu'au bout du bout de la saison. Après la célèbre lutte entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, Kylian Mbappé et Erling Haaland ont déjà commencé à prendre la relève. Vainqueur de la Coupe du monde en 2018, le Français a vu le Norvégien lui répondre avec une Ligue des champions décrochée avec Manchester City.

Preuve que la bataille entre les deux serial buteurs est très serrée, les deux joueurs comptent ce samedi matin le même nombre de buts inscrits cette saison... avec le même nombre de matchs. Grâce à son but sur penalty contre Gibraltar (3-0), Mbappé a égalé le nombre de réalisations d’Haaland en 2022-2023. Clubs et sélections cumulés, le Parisien et le Citizen sont respectivement à 53 réalisations en 55 rencontres toutes compétitions confondues.

En plus d'avoir rattrapé Haaland, Mbappé a pu revenir à deux unités de Michel Platini au classement des meilleurs marqueurs des Bleus. Actuellement 5e, le capitaine de la sélection tricolore est à 4 réalisations de la 3e place occupée par Antoine Griezmann.

Haaland sur le point de dépasser Mbappé ?

Malgré un nombre de buts moins conséquent en club comparé à Haaland (52), Mbappé (41) a pu compter sur les matchs avec les Bleus (12 réalisations depuis septembre), notamment à la Coupe du monde, pour "compenser", là où le Cyborg n'a disputé sur le même laps ce temps qu'une seule rencontre avec son équipe nationale, pour un petit but.

Mais le Norvégien a ce samedi l’occasion de reprendre les devants. Et pour cause, l’ancien du Borussia Dortmund affrontera l’Ecosse à 18h dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2024. Il aura ensuite un dernier match contre Chypre, mardi soir. Pour Mbappé, la saison se terminera lundi soir, avec les Bleus face à la Grèce.