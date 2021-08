Escrime: un entraîneur américain décède tragiquement à son retour des JO de Tokyo

Coach de longue date de l'équipe féminine américaine de fleuret, Anthony Leach est décédé samedi dans un accident de moto lors d'un voyage de cross-country. Quelques jours après être revenu des Jeux olympiques de Tokyo.

L'escrime américaine est en deuil. Quelques jours après avoir coaché l'équipe féminine de fleuret lors des Jeux olympiques de Tokyo, Anthony Leach est décédé samedi dans un accident de moto lors d'un voyage de cross-country, annonce USA Today. L'homme de 62 ans avait mené les Américaines à la quatrième place du fleuret par équipe, après une défaite face à la Russie, future championne olympique. Depuis sa prise de fonction, "Buckie" avait entraîné l'équipe féminine américaine lors des JO 1996, 2000, 2004, 2016 et 2020, et glané quatre médailles au championnat du monde senior par équipe, dont un titre mondial en 2018.

Une grande émotion aux USA

En plus de l'équipe féminine américaine de fleuret, Anthony Buckie a également travaillé cinq ans en tant qu'entraîneur adjoint de l'équipe universitaire de Notre Dame Fencing, une célèbre école d'escrime américaine. Avec les Fighting Irish, il a remporté trois championnats nationaux par équipe et cinq championnats individuels de fleuret au cours de son mandat. Son décès a provoqué une grande émotion outre-Atlantique.

"Je suis dévasté d'apprendre le décès tragique de mon cher ami Buckie Leach, qui nous a été enlevé bien trop tôt. L'héritage de Buckie à Notre Dame et au sein de l'escrime américaine s'étend bien au-delà des réalisations athlétiques des escrimeurs et des équipes qu'il a entraînées. Au contraire, son souvenir impérissable sera celui de la personne incroyable qu'il était, avec sa gentillesse, sa passion, son sens de l'humour et la manière authentique dont il a égayé la vie de tous ceux qui ont eu la chance de le connaître", a réagi l'entraîneur Gia Kvaratskhelia dans un communiqué.