Jeux Européens: 14 ans après, le sabre français par équipe devient champion d'Europe

L'équipe de France de sabre masculin a remporté la médaille d'or par équipe aux Jeux Européens de Cracovie face aux Italiens (45-42). Un soulagement après des années sans titre international.



Ce n’était plus arrivé depuis les championnats d’Europe de Plodiv (Bulgarie) en 2009. Boladé Apithy, Sébastien Patrice, Tom Seitz et Maxime Pianfetti ont mis fin à une disette de 14 ans sans podium pour le sabre masculin par équipe, dans une grande compétition, en remportant la médaille d’or des Jeux Européens de Cracovie. "On a eu une période compliquée avant qu’ils arrivent", confie Bolade Apithy, 37 ans, l’expérimenté de la bande. Je me suis accroché pendant des années et aujourd’hui ils m’ont amené un beau cadeau ces petits cons." 7es au classement mondial par équipe, les sabreurs français ont d’abord renversé les Hongrois, 2es mondiaux, en demies avant de battre les Italiens, 3es mondiaux, en finale, dans des matchs tendus jusqu’à la dernière touche. "La clé c’est la bagarre, on a mal commencé, on était en dedans", analysent les sabreurs. On a fait chacun avec nos armes, chacun comme on pouvait sur le moment et ça a craqué en face avant nous."



Premier podium international de la saison



Une victoire inattendue puisque les sabreurs français n’étaient pas encore montés sur un podium international cette saison. Désormais, cette équipe semble plus armée pour la course à la qualification aux Jeux olympiques de Paris 2024. Notamment grâce à un Sébastien Patrice qui ne cesse d’impressionner. C’est d’ailleurs le jeune sabreur de 23 ans qui donne la victoire à ses coéquipiers en concluant cette finale face au vice-champion olympique Luigi Samele.

Le chemin jusqu’aux Jeux de Paris est encore long, mais il semble plus atteignable qu'il y a deux ans. Les sabreurs n'étaient d'ailleurs pas parvenus à se qualifier pour les Jeux de Tokyo. Pour rappel, les quatre premières équipes du classement mondial au 1er avril 2024 seront qualifiées d’office pour Paris 2024. S’ils ne sont pas dans le quatuor de tête, les sabreurs devront derrière, être la première équipe européenne du classement. En plus de ces quelques points rapportés par la victoire aux Jeux Européens, le sabre français est en pleine confiance, à un mois des championnats du monde d’escrime de Milan.