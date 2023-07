Mondiaux d'escrime: le CIO appelle à faire preuve de "sensibilité" avec les sportifs ukrainiens après la disqualification de Kharlan

En raison de son refus de saluer son adversaire russe Anna Smirnova durant les Mondiaux d'escrime à Milan, l'Ukrainienne Olga Kharlan, qui avait pourtant gagné son assaut, a été disqualifiée. Suite à cette décision, le Comité International Olympique a encouragé, dans un communiqué, à faire preuve de "sensibilité" à l'égard des sportifs ukrainiens.

Le duel lors des Mondiaux d'escrime à Milan entre Olga Kharlan et Anna Smirnova ne cesse de faire parler. Alors que c'était la première fois depuis le début de la guerre en Ukraine qu'une sabreuse ukrainienne affrontait une Russe, le duel a pris une tournure assez inattendue.

Victorieuse, Kharlan a refusé de saluer son adversaire à la fin du combat, se contenant plutôt de présenter son sabre. Un geste contraire au règlement qui oblige les joueurs à se saluer. Conséquence de cela, l'Ukrainienne qui s'était qualifiée pour les 16es a été disqualifée. La Russe Smirnova n'a cependant pas été repêchée. En réaction à cette décision, le Comité International Olympique a sorti un communiqué où il est demandé de faire preuve de "sensibilité" à l'égard des sportifs ukrainiens.

Le CIO s'est par ailleurs félicité de l'inflexion de la position du gouvernement ukrainien qui interdit désormais à ses ressortissants d'affronter des adversaires "représentant la Fédération de Russie ou la République du Bélarus", ce qui ouvre la porte à des combats ou des matches contre des sportifs de ces pays participant sous bannière neutre. Cette décision de Kiev "permettra (aux Ukrainiens) de se qualifier pour les Jeux olympiques de Paris en 2024", s'est félicitée l'instance.

La fédération ukrainienne réclame la réintégration de Kharlan

De son côté, la fédération d'escrime ukrainienne a annoncé jeudi avoir "protesté" contre la disqualification de Kharlan: "Nous avons soumis notre protestation au bureau de la Fédération internationale d'escrime. Nous attendons la prise en compte immédiate de cette protestation, afin que cette disqualification soit annulée", a déclaré le président de l'instance Mykhaïlo Illiachev.

Disqualifiée, Kharlan peut compter sur le soutien de plusieurs de ses compatriotes. La joueuse de tennis ukrainienne Elina Svitolina a pris la parole sur les réseaux sociaux pour prendre la défense de son homologue: "Nous ne serrons pas la main des athlètes Russes et Biélorusses. C'est notre position ! J'appelle les organisations sportives, internationales et les fédérations à respecter notre décision. Tout notre amour et notre respect vont à Olga Kharlan. La femme du Français Gael Monfils s'est souvent illustrée par son refus de saluer les joueuses russes et biélorusses.

Un des conseillers du président de l'Ukraine Volodymyr Zelensky est aussi sorti de son silence pour défendre la position de Kharlan, tout en accusant Smirnova "d'admirer" l'armée russe: "Comme vous pouvez le voir, elle admire ouvertement l'armée russe, qui tue des Ukrainiens et détruit nos villes. La Fédération internationale d'escrime a disqualifié le représentant ukrainien pour ne pas avoir serré la main du Russe. Faut-il prendre cela comme une position de la FIE ? L'argent russe ne sent-il pas le sang ?"