Football : 91-1 et 95-0, grosse polémique autour de deux victoires insensées en Sierra Leone

S’il est rare dans le football de voir une équipe atteindre la barre des dix buts au cours d’une seule rencontre, deux formations en Sierra Leone ont presque réussi l’exploit d’atteindre les 100 réalisations. Durant les éliminatoires du championnat national, Gulf FC et Kahunla Rangers ont gagné leur rencontre 91-1 et 95-0. Des scores faisant évidemment polémique.

187 buts en deux matches deux football. Surréaliste, évidemment plus que suspect pour ces deux rencontres du championnat sierraléonais. Gulf FC et Kahunla Rangers, ont respectivement gagné leur match sur les scores de 91-1 et 95-0. Des résultats assez insensés qui font réagir en Afrique.

Ces rencontres étaient décisives pour les formations qui cherchaient à accrocher la deuxième place, afin de se qualifier pour la Sierra Leone Premier League. Assez logiquement, de nombreuses voix se sont élevées pour réagir à ces résultats peu communs dans le football. Notons que les deux équipes totalisaient 32 points au compteur, et que leurs chances de se qualifier pour les playoffs d'accession allaient se jouer au goal average.

Les scores à la pause : 7-1 et 2-0. Presque raisonnable. Et puis... le grand n'importe quoi. Des cartons rouges saugrenus, un arbitre qui quitte le match à la pause, un joueur qui met trente buts...

Une enquête ouverte

Devant cette situation, la Sierra Leone Football Association a pris la parole via un communiqué en faisant savoir "qu’une enquête officielle a été ouverte sur ces matchs." La SLFA tient également à rassurer les fans en leur faisant savoir que si match truqué il y a, les parties devront en assumer les conséquences.

En mai dernier en France, une affaire à peu près similaire avait vu le jour avec la large victoire en Régional 2 de l’AC Arles, qui avait remporté son match face à Septèmes 22-1. Un résultat permettant au vainqueur d’être promu grâce à la différence de buts, au détriment du Martigues FC. Si la Ligue de Méditerranée de football avait ouvert une enquête, l’affaire a finalement été classée sans suite.