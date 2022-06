Football amateur: le résultat d'Arles-Septèmes (22-1) toujours pas entériné

Un mois après le match polémique entre l'AC Arles et Septèmes (22-1), dans la poule C de Régional 2 de la Ligue de Méditerranée, l'enquête devrait abourir cette semaine.

Un mois après la polémique, la Ligue de Méditerranée de football devrait rendre son verdict cette semaine. Celle-ci enquête sur le résultat du match de la poule C de Régional 2 entre Arles et Septèmes (22-1), qui n'a toujours pas été entériné et qui a pour conséquence de laisser le FC Martigues à la première place du classement.

En l'état, le FC Martigues serait donc potentiellement promu en R1. Des doutes autour d'un match arrangé existent compte tenu de l'ampleur du score et de l'implication de l'équipe de Septèmes, qui était déjà reléguée à ce moment de la saison. Si la victoire d'Arles est validée, l'ACA sera promu. grâce à une meilleure différence de buts.

Le club de Septèmes aurait été "démobilisé"

L’AC Arles (ex-Arles Avignon, anciennement en Ligue 1 en 2010-11) se disait "serein", et un de ses membres affirmait "qu'il n'y a eu aucun contact entre les deux clubs dans les jours qui ont précédé le match". Selon plusieurs éducateurs, présents dans les gradins, l'équipe adverse était juste "complètement démobilisée". Les officiels n'ont pas rédigé de rapport à la fin de la rencontre, rien alors ne leur paraissant problématique.

Les dirigeants d'Arles avaient ensuite avancé plusieurs raisons dans ce résultat fou, comme le fait que l'équipe de Septèmes était arrivée à peine 10 minutes avant le coup d'envoi, se présentant avec un effectif réduit. "Marquer 22 buts, si c'est arrangé, ça se voit, c'en devient risible... Pourquoi on aurait fait cela?", se défendait un responsable arlésien, contacté par RMC Sport.

"Le club est complètement démobilisé. (…) On y est allés avec la réserve, avec un entraîneur de 50 ans dans le champ. On n'avait même pas le niveau vétéran. Et encore, on aurait dû prendre 30 buts, assurait Salah Nasri, président de Septèmes, dans un entretien à L’Equipe. Absolument rien n'était préparé. Il faudrait être con pour faire ce genre d'erreurs. Je me laisse le droit d'attaquer quiconque oserait dire que c'était arrangé." Reste à savoir si tous ces arguments auront convaincu la Ligue de Méditerranée.