Affaire Hamraoui: l'avocat d'Hayet Abidal assure qu'elle n'a "rien à voir" et déplore les "rumeurs"

Invité sur BFMTV, Me Nicolas Cellupica, avocat d'Hayet Abidal, épouse de l'ancien joueur du Barça, cité dans l'affaire Hamraoui, assure que sa cliente n'a rien à voir avec les faits.

Le bal des avocats se poursuit dans l’enquête sur l’agression de la joueuse du Paris Saint-Germain Kheira Hamraoui. Ce mercredi matin, c’est l’épouse de l’ex-international de l’équipe de France Eric Abidal, Hayet Abidal, qui demande à être entendue depuis que le nom de son époux est cité. Invité sur BFMTV, Maître Nicolas Cellupica, avocat de Hayet Abidal, confie ne rien savoir sur la puce du téléphone de Kheira Hamraoui qui "appartiendrait" à l'ancien joueur du Barça.

"Imaginez la déflagration..."

"Nous n’avons pas d’informations, a-t-il assuré. Nous ne sommes parties ni à l’enquête, ni à l’information judiciaire. Toutes les infos qu’on a, on les apprend dans la presse. Ce dossier est confié à un juge d’instruction. La puce du téléphone de la victime serait au nom d’Eric Abidal, je n’en sais rien. Je ne sais pas. Si Eric Abidal devait être entendu, il exposera ses réponses. Pour l’instant, je ne sais rien."

En attendant, Maître Nicolas Cellupica craint un emballement autour de sa cliente, dont il jure qu’elle n’a "rien à voir avec ces faits": "C’est la raison pour laquelle on a demandé dès lundi matin à être entendus le plus rapidement possible. On attend une convocation, on ne sait pas quand elle va arriver, par qui elle sera entendue: le magistrat instructeur, la police espagnole sous commission rogatoire, les enquêteurs sous commission rogatoire en France? On a hâte – si les enquêteurs le souhaitent – de pouvoir donner des explications si elles pouvaient aider l’enquête parce que je n’en sais rien."

"En Espagne, tout le monde ne parle que de ça"

Dans une affaire qui prend une tournure internationale, Me Nicolas Cellupica déplore les "raccourcis erronés" et "les rumeurs qui atteignent la réputation d’Hayet Abidal": "C’est gravissime, on ne peut pas le laisser passer. C’est une mère de famille qui a cinq enfants. Imaginez la déflagration que ce genre d’accusation peut avoir sur sa vie." Scandalisé de voir le nom de sa cliente apparaître dans l’affaire, Me Nicolas Cellupica s’en prend aux méthodes du parquet de Versailles, et de la procureure.

"Lundi, je contacte le parquet de Versailles pour faire le point et mettre fin à cette rumeur sur les responsabilités des uns et des autres en ce qui concerne Hayet Abidal. Pas de réponse. Et lundi soir, j’apprends que le procureure de la République de Versailles a dit qu’éventuellement Eric Abidal pourrait être entendue et potentiellement son épouse aussi. Je suis un peu scandalisé. C’est à partir des déclarations du procureur de la République de Versailles dans la presse que cette affaire s’est emballée. En Espagne, tout le monde ne parle que ça."