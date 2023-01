Al Nassr: l'horrible blessure du gardien Ospina, qui s'est fracturé le coude sur une sortie

Les images de la sortie de David Ospina lors du match d'Al Nassr sont douloureuses. Comble de malheur, le gardien colombien s'est gravement blessé à la toute fin du temps additionnel pour éviter à son équipe la défaite.

L’ancien gardien de Naples et de l’OGC Nice David Ospina s’est fracturé le coude samedi lors du dernier match de championnat de son équipe, Al Nassr, une rencontre de championnat qui s’est soldée par un résultat nul (0-0), contre Al Shabab, pour la formation de Rudi Garcia.

Les deux formations jouaient le temps additionnel lorsque le gardien colombien a plongé au devant du ballon pour le dégager, le poing en avant. Dans sa tentative de sauvetage, Ospina eu le malheur de mal retomber et s’est tenu le coude immédiatement.

Sorti sur civière

Pris en charge par les soigneurs, il a quitté la pelouse sur une civière avant d’être transporté dans une ambulance. Son club a communiqué sur la blessure, confirmant la fracture et une longue indisponibilité, évaluée pour le moment à au moins six semaines.

Dotée de moyens importants, l'équipe de Riyad a officialisé cet hiver la signature de Cristiano Ronaldo au sein d’un effectif composé d’anciens joueurs de Ligue 1. Outre David Ospina, on y retrouve les anciens Marseillais Alvaro Gonzalez et Luiz Gustavo, mais également l’ancien Valenciennois et Lorientais Vincent Aboubakar.