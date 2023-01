"Il ne réalise pas qu'il n'a plus 25 ans": Cantona estime que Ronaldo devrait "accepter de vieillir"

Pour Eric Cantona, légende des Red Devils, la fin ratée de l'histoire entre Cristiano Ronaldo et Manchester United s'explique avant tout par le refus du Portugais "de vieillir".

"Il n'a pas réalisé et ne réalise toujours pas qu’il n’a plus 25 ans." Le constat est implacable. Dans une interview ce samedi au Manchester Evening News, avant le derby United-City (13h30), Eric Cantona s’est confié sur la triste fin de Cristiano Ronaldo en Angleterre. Légende des Red Devils, "The King" estime que le Portugais était dans une forme de déni au moment de son retour à Manchester à l’été 2021. "United n'était plus le United qu'il avait quitté et il n’a peut-être pas réalisé que les choses avaient changé. Il a peut-être été surpris que tant de choses aient changé", observe le mythique numéro 7, convaincu que Ronaldo aurait réussi son comeback en Premier League s’il avait accepté que son corps commençait à ressentir le poids des années.

"Je pense que vous avez deux types de joueurs en fin de carrière. Moi, j'ai décidé de prendre ma retraite jeune (à 30 ans). Et puis il y a ceux qui veulent jouer jusqu’à 40 ans. Il y a aussi ceux qui veulent jouer tous les matchs parce qu'ils pensent encore avoir 25 ans et ceux qui réalisent qu'ils n'ont plus 25 ans et qui sont là pour aider les jeunes joueurs, ils savent qu'ils ne joueront pas tous les matchs. Leur rôle est d'aider les jeunes joueurs. Comme (Zlatan) Ibrahimovic le fait toujours avec Milan, comme Ryan Giggs ou (Paolo) Maldini l’ont fait avant. Ronaldo (37 ans) est simplement plus âgé et il aurait dû le comprendre. Il aurait dû se dire : "OK, je n'ai plus 25 ans, je ne peux pas jouer tous les matchs, mais je vais aider les jeunes joueurs et accepter cette situation." Il faut l’accepter", développe Cantona.

"Vous devez accepter de vieillir"

Ronaldo, lui, a préféré résilier son contrat fin novembre et s’offrir un crépuscule doré du côté d’Al-Nassr en Arabie saoudite, après avoir tiré publiquement à boulets rouges sur Manchester United. La première saison de son retour a pourtant été une réussite (24 buts en 39 matchs), mais la situation s’est vite tendue à l’arrivée d’Erik ten Hag, avec des passages réguliers sur le banc et un dialogue rompu. "Certains acceptent de prendre de l’âge… Je dois accepter que je vais mourir un jour. Et la fin d'une carrière, c'est comme la mort. C'est une petite mort. Vous devez commencer quelque chose d'autre. Et avant de mourir, vous vieillissez et vous devez accepter de vieillir. Vous pouvez chanter jusqu'à 80 ans, vous pouvez faire de la comédie jusqu'à 80 ans, mais les footballeurs ou les sportifs savent qu'après 30 ans, 33 ans, cela devient un peu plus difficile chaque jour sur le plan physique. Vous devez l'accepter, ou alors vous prenez votre retraite, ou vous aidez la jeune génération. C’est une transmission", conclut Cantona.

A bientôt 38 ans (il les aura le 5 février), Ronaldo a privilégié le salaire mirobolant de 200 millions d'euros sur deux ans et demi que lui proposait Al-Nassr, après avoir notamment décroché cinq Ligue des champions, des titres de champion en Angleterre avec Manchester, en Espagne avec le Real et en Italie avec la Juventus, sans oublier la victoire à l'Euro 2016 avec le Portugal et ses cinq Ballons d'or.