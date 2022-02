Alain Giresse nommé sélectionneur du Kosovo

Alain Giresse a été nommé ce mercredi au poste de sélectionneur du Kosovo. Après avoir dirigé de nombreuses sélections en Afrique, le coach français de 69 ans va tenter de faire progresser ce petit pays des Balkans, reconnu par la Fifa depuis 2016.

Un nouveau défi pour Alain Giresse. Le coach français a été nommé ce mercredi sélectionneur du Kosovo. A 69 ans, il va tenter de faire progresser ce petit pays des Balkans (environ 2 millions d’habitants), coincé entre l’Albanie, le Monténégro, la Serbie, la Bulgarie et la Macédoine. La 111e nation au classement Fifa, reconnue depuis 2016 par l’instance internationale, a disputé son premier match il y a seulement huit ans. L’an passé, le Kosovo s’était notamment imposé en Géorgie (0-1), avant d’accrocher la Grèce à deux reprises (1-1), en éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

Dans son nouvel effectif, Giresse pourra compter sur plusieurs joueurs de Ligue 1, à l’image de Valon Berisha, le milieu de terrain de Reims, ou d’Elba Rashani, l’attaquant de Clermont. Le capitaine actuel, Amir Rrahmani, évolue comme défenseur à Naples. Le prochain match des Kosovars est prévu le 24 mars à Pristina, lors d’un amical face au Burkina Faso. Ils défieront ensuite la Suisse le 29 mars à Zürich. Avant de disputer la Ligue des nations (en division C), contre la Grèce et l’Irande du Nord au mois de juin.

Une grosse expérience de sélectionneur

Un défi de taille pour Giresse, qui était sans poste depuis son départ de Tunisie après la CAN 2019. Durant sa carrière sur le banc, il a dirigé le Mali (à deux reprises), le Sénégal ou le Gabon en Afrique. Il a également été à la tête de la Géorgie. Avant son parcours de sélectionneur, l’ancien milieu de terrain avait entraîné Toulouse (deux fois), le PSG et le FAR de Rabat au Maroc.

Champion d’Europe 1984 et 2e du Ballon d’or 1982 (derrière l’Italien Paolo Rossi), Giresse a effectué une brillante carrière en crampons. Avec l’équipe de France notamment (47 sélections, 6 buts), où il a fait partie du célèbre carré magique aux côtés de Michel Platini, Jean Tigana et Luis Fernandez. Natif de Gironde, il reste à ce jour le joueur le plus capé de l’histoire des Girondins de Bordeaux (592 matchs, toutes compétitions confondues).