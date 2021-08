Allemagne: Gerd Müller, le buteur légendaire, est décédé

Dans un communiqué publié ce dimanche, le Bayern Munich a annoncé le décès de Gerd Müller. Le légendaire buteur allemand s'est éteint à l'âge de 75 ans.

C'est un coup de tonnerre qui a secoué le monde du football ce dimanche 15 août. Légende du Bayern Munich, club avec lequel il a disputé plus de 600 matchs, Gerd Müller est décédé à l'âge de 75 ans. Le club bavarois l'a annoncé par le biais d'un communiqué, relayé sur son compte Twitter. Il souffrait de la maladie d'Alzheimer.

Une légende du football allemand

Auteur de 608 buts en 685 matchs en club, "Der Bomber" est considéré comme l'un des plus grands joueurs allemands de l'histoire. Ballon d'or en 1970, il avait notamment remporté trois Coupes des champions (ancienne Ligue des champions) consécutives avec le Bayern Munich, ainsi que la Coupe du monde en 1974 (en incrivant le but du titre en finale à Munich contre les Pays-Bas de Johann Cruyff) et le championnat d'Europe (1972) avec la RFA (ex-Allemagne de l'Ouest).

"Il est l'une des plus grandes légendes de l'histoire du FC Bayern, ses réalisations sont inégalées à ce jour et feront à jamais partie de la grande histoire du club et de tout le football allemand", salue le PDG bavarois Oliver Kahn.

Messi et Lewandowski font tomber les records de Müller

En 2012, le nouveau joueur du PSG Lionel Messi avait fait tomber l'un des plus gros records de l'histoire détenu par Müller, à savoir le nombre de buts inscrits au cours d'une année civile. Quarante ans après les 85 buts marqués (en 60 matchs) par l'Allemand, l'Argentin avait fait grimper son total à 91. La Pulga était même allée chercher le record de 565 buts inscrits avec un seul et unique club, le Bayern, en le dépassant en 2017. Avant de l'améliorer jusqu'à cet été (Messi aura inscrit 672 buts en 778 matchs avec le Barça).

En mai dernier, c'est un autre joueur du Bayern Munich qui avait effacé des tablettes le record de buts en Bundesilga sur une saison détenu par Müller (40 buts en 34 matches lors de la saison 1971-1972). L'international polonais Robert Lewandowski était parvenu à augmenter cette marque d'un but, en portant son total à 41 buts en 29 rencontres.

Auteur d'un nul pour son premier match de la saison en Bundesliga vendredi (1-1 contre le Borussia Mönchengladbach), le Bayern jouera son prochain match dès mardi face à Dortmund en finale de la Supercoupe d'Allemagne. Les hommages devraient être nombreux pour honorer la mémoire de l'un des plus grands attaquants de l'histoire du jeu.