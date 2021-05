Bundesliga: 41e but pour Lewandowski qui efface le record de Muller, le Bayern brille avec Coman

Robert Lewandowski a battu le record de Gerd Müller, en inscrivant son 41e but de la saison en championnat, lors de la victoire 5-2 du Bayern Munich contre Augsbourg samedi.

Il y a eu des sourires, des buts et des larmes. Mais, surtout, le fameux record a été battu. Lors de la victoire 5-2 du Bayern Munich face à Augsbourg, samedi à l'occasion de la 34e et dernière journée de la Bundesliga, Robert Lewandowski a inscrit son 41e but de la saison en championnat. Le redoutable attaquant polonais a dû attendre la dernière minute du temps réglementaire pour faire trembler les filets et faire tomber la performance historique de Gerd Müller, qui avait marqué 40 buts lors de la saison 1971-1972.

Cette rencontre sans enjeu pour le Bayern, déjà sacré champion d'Allemagne, a aussi été faste pour Kingsley Coman. L'international français, qui disputera l'Euro cet été, a brillé avec un très joli but (43e, 4-0) et une passe décisive pour le coup de canon de Joshua Kimmich (32e, 3-0). L'ailier a toutefois été tout près de marquer deux autres fois, d'abord sur le contre-son-camp de Jeffrey Gouweleeuw (9e, 1-0) et lorsqu'il a été contrarié par le cadre avant que Serge Gnabry ne fasse le break (23e, 2-0).

Des adieux en cascade

Après la pause, Manuel Neuer, qui avait détourné un penalty à la 25e, a été battu en l'espace de cinq minutes par André Hahn (67e, 4-1) et Florian Niederlechner (72e, 4-2). Mais la seconde période a surtout été marquée par les adieux de Jérôme Boateng, Javi Martinez et David Alaba, qui quittent le club en fin de contrat.

Il s'agissait aussi du dernier match de l'entraîneur Hansi Flick, qui va sans doute devenir le prochain sélectionneur allemand. Tous ont été célébrés par la direction du club avant le coup d'envoi, et tous ont fait la fête après le coup de sifflet final, lorsque le trophée de champion leur a été remis sur la pelouse.