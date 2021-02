Allemagne: l'ex-international Metzelder jugé en avril pour diffusion d'images pédopornographiques

L'ancien footballeur international allemand, Christoph Metzelder, sera jugé en avril à Düsseldorf pour diffusion d'images à caractère pédopornographique, a annoncé lundi le tribunal.

Christoph Metzelder, qui nie les faits qui lui sont reprochés, sera jugé à partir du 29 avril, a ajouté le tribunal dans un communiqué. L'ex-défenseur de la Mannschaft, âgé de 40 ans, est accusé d'avoir envoyé à une connaissance, via WhatsApp, 29 images pédopornographiques. Il sera également jugé pour détention d'images pédopornographiques. Aucun mandat d'arrêt n'avait été émis à l'encontre de l'ancien joueur, qui suivait une formation d'entraîneur auprès de la Fédération allemande de football (DFB) lorsque l'enquête a été ouverte, en septembre 2019.

Le quotidien Bild avait alors affirmé que c'est la compagne de l'ancien joueur, avec laquelle il avait une relation depuis un an, qui l'avait dénoncé après avoir reçu de sa part au moins une quinzaine d'images à caractère pédopornographique. La chaîne publique allemande ARD, pour laquelle l'ancien joueur était devenu depuis peu consultant, avait immédiatement décidé de "suspendre sa coopération" avec lui le temps des investigations.

Ancien joueur de Dortmund et du Real

Vice-champion du monde 2002, Christoph Metzelder compte 47 sélections en équipe nationale entre 2001 et 2008 où il évoluait en défense centrale. Il a effectué la grande partie de sa carrière en Allemagne, d'abord à Dortmund (2000-2007) avant un passage au Real Madrid (2007-2010) puis un retour en Allemagne à Schalke où il a mis un terme à sa carrière professionnelle en 2013. Depuis, il dirigeait une agence de publicité et a sa propre "Fondation Christoph Metzelder" qui soutient des projets pour les enfants et les jeunes. Il entraînait parallèlement l'équipe des moins de 19 ans de TuS Haltern en Rhénanie du Nord-Westphalie.