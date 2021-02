Mercato: Haaland réclamerait un salaire XXL pour quitter Dortmund

L’attaquant du Borussia Dortmund, Erling Haaland, aurait des exigences très élevées quant au salaire dans son éventuel futur club. Le Norvégien souhaiterait près d’1,5 million d’euros par mois selon la presse anglaise.

Un appétit à la hauteur de son statut actuel. Très en vogue ces derniers temps, auteur de doublés à Séville en Ligue des champions et dans le derby de le Ruhr en Bundesliga cette semaine, Erling Haaland est un homme convoité et il en est bien conscient. Selon le Daily Star, le joueur de 20 ans souhaiterait un contrat de plus de 90 millions d’euros sur cinq ans dans son futur club.

Le Real et des cadors anglais sur le dossier, 115 millions évoqués

Le tabloïd anglais rappelle que Manchester City, Manchester United, Chelsea mais aussi le Real Madrid voudraient attirer le cyborg norvégien, à qui il reste trois ans de contrat avec le Borussia Dortmund. Arrivé en Bundesliga il y a tout juste un an, il impressionne depuis avec des statistiques monstrueuses: 43 buts et 10 passes décisives en 43 apparitions toutes compétitions confondues avec Dortmund.

Si son départ et surtout son salaire se confirmaient, le Norvégien demanderait près d’1,5 million d’euros par mois, ce qui ferait de lui l’un des joueurs les mieux payés de la planète. Néanmoins, il est rappelé qu’un départ pourrait se faire à hauteur de 115 millions d’euros puisque sa clause de départ de 75 millions d’euros ne pourra être levée qu’à partir de 2022.

Cette semaine, Haaland avait réagi à l’intérêt porté par le Real Madrid, expliquant qu’il trouvait "agréable" qu’un club de cette stature lui accorde son intérêt. Ce qui ne donne pas vraiment plus d’indication à propos de sa future destination. Le feuilleton promet d’emballer le printemps.