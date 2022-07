Allemagne: la Fédération n'utilisera plus l'appellation "Mannschaft", jugée trop arrogante

La DFB, la Fédération allemande de football, a annoncé qu’elle n’utilisera plus le terme "Die Mannschaft" pour parler de la sélection nationale. Ce surnom, qui signifie "l’équipe" en allemand, est jugé trop arrogant et a été rejeté par les fans dans un sondage.

La décision a été prise à l’unanimité. Ce jeudi, la Fédération allemande de football (DFB) a choisi, à l’issue d’un vote, de ne plus utiliser l’appellation "Die Mannschaft" pour parler de la sélection nationale. Particulièrement populaire à l’étranger, ce surnom, qui signifie littéralement "l’équipe" en allemand, a été jugé trop arrogant.

"Des sondages et des analyses ont montré que le nom 'Die Mannschaft' jouit d'une grande notoriété et est particulièrement apprécié à l'étranger. Mais il est également vrai qu'ici, dans les cercles de supporters, il fait parfois l'objet de critiques et de discussions émotionnelles. L'image de l'équipe nationale est de toute façon plus importante que son nom", a détaillé Bernd Neuendorf, le président de la Fédération.

Un surnom intronisé en 2015 après la victoire au Mondial

Comme souligné par Spiegel, un récent sondage Forsa commandé par RTL et NTV a indiqué que 49% des Allemands avaient une opinion négative de ce surnom. Ce dernier avait été introduit en 2015, un an après avoir remporté la Coupe du monde. La Fédération allemande ne précise pas si elle va décider d’utiliser une autre appellation pour désigner la sélection nationale.