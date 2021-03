Allemagne: un ex-footballeur de Grenoble arrêté dans une affaire de trafic de drogue

Mustafa Kucukovic, ancien attaquant qui a fait la majeure partie de sa carrière en Bundesliga, tout en étant passé très vite à Grenoble à la fin des années 2000, a été arrêté dans le cadre d'une enquête sur un trafic de drogue, rapporte un média allemand.

Les chiffres évoqués sont colossaux. D'après le Hamburger Abendblatt, quotidien régional allemand, l'ex-footballeur Mustafa Kučuković a été arrêté mercredi à Gelsenkirchen. L'interpellation a été menée dans le cadre d'une enquête menée par le parquet de Hambourg concernant un important trafic de stupéfiants.

D'après le quotidien, Mustafa Kučuković était placé sous surveillance et mis sur écoute. Il s'agissait manifestement de déterminer son éventuelle implication dans un trafic qui, entre avril et mai 2020, aurait écoulé au moins 300 kg de substances illicites. En détail: 227 kg de marijuana, 31 kg de haschisch et 50 kg de cocaïne.

Cinq matchs de L1

S'il a fait la majeure partie de sa carrière en Bundesliga, Mustafa Kučuković, attaquant d'origine bosnienne, est passé brièvement en France. Il a disputé cinq bouts de matchs de Ligue 1, en 2009 et en 2010 avec Grenoble. Il a aussi pris part à quelques minutes d'un deuxième tour de Coupe de France. Le tout sans marquer le moindre but. Son contrat avait fini par être résilié.

En Bundesliga, sa carrière avait démarré au Hambourg SV, avant de prendre un virage au Greuther Fürth et au 1860 Munich. Les crampons ont été raccrochés en 2017, après d'ultimes piges dans les divisions inférieures allemandes.